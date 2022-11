Arko-acteur Wim Vindevogel is in rouw

Wim Vindevogel, acteur bij het Arko Dorpstheater uit Ardooie, is net als de hele cast in diepe rouw. Voor hun najaarproductie komen ze samen om een begrafenis voor te bereiden en om de erfenis te regelen. De familie wordt ondertussen hartelijk gecondoleerd.

Wim is in het echte leven een Tasschenaar die gehuwd is met KW Krak Conny Folens. Zijn motor staat nu even aan de kant, want zijn vrije tijd gaat naar de voorbereiding van het toneelstuk waarin hij een prominente rol speelt. Hij vertolkt de rol van Martin, die zijn jongere broer is verloren.

Uitlaatklep

Voor Wim is toneelspelen een aangename hobby. “Toneelspelen is voor mij een uitlaatklep. Het is loskomen van de dagelijkse ratrace. Je kunt je eens uitleven in een ander persoon. En dat aannemen van die andere persoonlijkheid helpt me om mijn hoofd leeg te maken. Dat dit gepaard gaat met veelvuldig aanwezig zijn tijdens de repetities neem ik erbij. Ook mijn vrouw Conny houdt van toneel.”

Zijn eerste rolletje speelde Wim in het jeugdtheater. Daar was hij Hans in Hans en Grietje. Daarna was hij de dokter in De Wonderdokter. In De Bemoeial was hij de politie-inspecteur en als kinesist deed hij mee in Als ik de lotto win. “De meest intense rol was die van Martini in Eén Vloog over het Koekoeksnest. Ik was er een psychiatrische patiënt. Na elke opvoering was ik helemaal leeg. Moe, maar voldaan.”

Toeval

“Ik ben eerder toevallig bij het Arko Dorpstheater terechtgekomen. Als ingeweken Ardooienaar was ik al enkele keren naar een opvoering gaan kijken met mijn vrouw. Zo raakten we aan de praat en in 2014 stond Conny zelf op de planken. En er kwam daar een vervolg aan… Ik engageerde me binnen de toffe groep van het Arko Dorpstheater. De sfeer binnen de groep prikkelt je om na een drukke werkdag nog even de batterijen op te laden voor een repetitie.”

Toneelspelen zat er bij Wim vanaf zijn prille jeugd in. Voor de eerste rol kijkt hij 35 jaar terug. Na het opdoeken van Were Die op de Tassche was hij 20 jaar niet meer actief. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan…” Heeft hij nu de voorkeur aan drama of klucht? “Iedere rol moet gespeeld worden. De meest dankbare rollen zijn de rollen die aan het publiek een aangename avond bezorgen. En als ik toch moet kiezen, dan kies is voor een tragikomedie.”

Speeldata

Hartelijk gecondoleerd wordt door het Arko Dorpstheater opgevoerd op 18, 19, 20 en 23 november en het slotweekend van 25 en 26 november. Kaarten kosten 10 euro voor volwassenen en 1 euro voor kinderen tot 12 jaar.