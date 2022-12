Aarseelse toneelvrienden brengen ‘Op goed geluk’

De Toneelvrienden van Aarsele staan binnenkort op de planken met het stuk Op goed geluk, een komedie van Yves Caspar. Tieltenaar Piet Van Compernolle neemt de regie in handen.

Voor Koen Debaere is het de eerste keer dat hij een grote rol vertolkt. Bovendien staat hij naast zijn vrouw Anne Vandriessche op de scene. “Aanvankelijk was ik logistiek medewerker en hielp ik mee met het bouwen van de decors. Maar uiteindelijk kreeg ik toch acteerkriebels. Het is al de derde keer dat ik samen met mijn vrouw toneelspeel, maar het is de eerste keer dat ik een grote rol op mij neem”, vertelt Koen.

Het toneel gaat over Kenny, een veertiger die maar niet van straat geraakt. “Zijn schoonzus Petra wil hem hierbij helpen en nodigt hem uit voor een etentje bij haar thuis, waarbij ze hem wil koppelen aan Corina, een collega van Petra. De man van Petra, Danny, wil dat liever niet”, vertelt Anne.

Nieuw concept

Bij Toneelvrienden Aarsele ligt de nadruk vooral op sfeer en gezelligheid. “Na twee jaar geen toneel zijn we niet bij de pakken blijven zitten en hebben we hard gewerkt aan een nieuw concept. Ons publiek kan nu gezellig aan een tafeltje zitten met een drankje, terwijl ze van het toneel genieten.”

(LVC)