The National headliner op nieuwe concertreeks op strand van Zeebrugge

De Amerikaanse band The National strijkt komende zomer neer op het strand van Zeebrugge. De band treedt er op tijdens de nieuwe concertreeks Live is Live die loopt van 17 tot en met 19 juni. The National speelt op vrijdag 17 juni. Het is meteen de enige zomershow van de band in de Benelux.

Organisator FKP Scorpio België wil met de concertreeks naar eigen zeggen de lat net iets hoger leggen maar ook terugkeren naar de basis. “Alle voordelen van een outdoor show gecombineerd met het comfort van een moderne concertzaal. Van in de late middag tot middernacht genieten van de beste livemuziek. Op één groot podium met de beste geluid- en lichtinstallatie. Geen korte festivalsets, maar volledige concerten. Geen blokkenschema en gehaast van het ene podium naar het andere om toch maar niets te missen. Less is more.”

Voor eten en drinken op het strand werkt de organisatie samen met het team van het festival Best Kept Secret.

Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 69 euro en zijn te koop vanaf zaterdag 11 december om 10 uur. Live is Live biedt aparte upgrades zoals frontstagetickets of sea view seats in de tribune. Er worden enkel dagtickets verkocht.