Textielhuis in Kortrijk krijgt nieuwe invulling

Intercommunale Leiedal kocht in 2019 het Textielhuis en het aanpalende hoekpand in de Rijselsestraat in Kortrijk. De ambitie? Kernversterking door economische, culturele en (re)creatieve activiteiten te verweven.

De streekontwikkelaar sloeg begin 2020 de handen in elkaar met Hangar K. Intussen is het hoekpand “K-orner” al de werkplek van een aantal innovatieve starters waaronder Fairplace en Green Leaf Projects.

Na enkele jaren verwelkomt het Textielhuis “Gamified” en enkele start-ups die gericht zijn op gaming, augmented reality (AR), virtual reality (VR) en andere creatieve technologieën. Oole Ryckoort (24) founder bij Festor, staat met zijn team in voor de tijdelijke invulling van het Textielhuis.

Twee luiken

“Er zijn twee grote luiken waar wij in betrokken zijn. Enerzijds kan je er het eerste HADO spel vinden. Een soort digitale trefbal die omschreven wordt als techsport. Je hebt wel een bril op, maar blijft de echte ruimte zien met een extra digitaal laagje over dankzij augmented reality technologie. Het leuke eraan is dat je niet meer achter ballen moet lopen om die op te rapen (lacht).”

“Anderzijds is er het authentieke café. Die hebben we terug volledig up and running gekregen en willen die ook terug openen. Momenteel enkel op donderdagavond, maar we kijken om snel uit te breiden naar vier dagen in de week. We proberen hier ook, in samenwerking met Unwrap, enkele sprekers uit te nodigen rond gamification van entertainment.”

Daarnaast biedt Hangar K jonge starters een onderdak door de kantoren erboven te verhuren aan een aantrekkelijke prijs. Op die manier geven ze zuurstof aan innoverende ondernemers en start-ups in onze stadskern. Hangar K-voorzitter Arne Vandendriessche vult aan:

“Naast Gamified zal er op de bovenverdiepingen van het pand ook plaats zijn voor enkele jonge bedrijven, in totaal ongeveer voor 25 tot 30 personen. Dit zorgt voor een unieke combo: gamen, werken en innoveren in een uniek historisch kader.”

Gamified

Het nieuwe initiatief “Gamified” maakt deel uit van een grotere design- en entertainmentgroep onder de naam Celestial Group, die op haar beurt onderdeel is van de alombekende IT-speler de Cronos groep. HADO is de eerste fysieke e-sport ter wereld op basis van AR-technologie. Kortrijk opent hiermee de eerste HADO-speelzaal en bar in Vlaanderen. Kortrijks schepen voor sport en ICT Wouter Allijns vervolledigt:

“Dit verhaal toont nog maar eens dat Kortrijk goed op weg is om de gamingstad van België te worden. Het merk ‘Unwrap’ zal nu ook het hele jaar door aanwezig zijn in onze stad met natuurlijk het festival in oktober als hoogtepunt. Verder zal onze sportdienst in samenwerking met Gamified al een eerste lessenreeks HADO voor kinderen aanbieden. Wie weet komt de eerste Europese HADO kampioen wel uit onze stad.”

