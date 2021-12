Stad Roeselare droomt van nieuwe Junior Stadsdichter

Voor de zesde keer gaat de stad op zoek naar een getalenteerde Junior Stadsdichter. Het thema dit jaar is ‘Dromen’. Aan de verkiezing gingen verschillende workshops vooraf in de Roeselaarse basisscholen.

De elfjarige Nada Alraee, vorig jaar leerling aan de Vrije Basisschool Sint-Jozef, was de winnaar van de editie 2021 van de Junior Stadsdichter #VANRSL. Haar gedicht werd uitgekozen uit 319 inzendingen. Toen was het thema Reuze, verwijzend naar de Roeselaarse reuzen. Dit jaar is de zesde editie van de Junior Stadsdichter en wordt de Roeselaarse jeugd uitgedaagd om een gedicht neer te pennen in het thema Dromen.

In de maanden november en december verzorgde ARhus een reeks workshops in de Roeselaarse basisscholen. Karolien Verscheure en Benedikte Crombez, twee leerkrachten woord en drama in de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten, gingen aan de slag met leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar. Vertrekpunt was een speelse zoektocht naar een treffende slogan aan de hand van een poëziekoffer. Daarna moest die slagzin omgezet worden in dichtvorm.

De wedstrijd staat ook open voor wie niet via de basisscholen deelnam aan een workshop. Leerlingen uit het vijfde of zesde leerjaar en woonachtig in Roeselare of er schoollopend kunnen hun gedicht nog inzenden tot 19 december. Dat kan via mail naar stadsdichter@roeselare.be of je brengt het gedicht op papier binnen aan de balie van ARhus.

Tijdens de kerstperiode buigt de jury zich over alle inzendingen. Er worden vijf toppers geselecteerd waaruit uiteindelijk een winnaar wordt gekozen. Het winnende gedicht wordt in het straatbeeld aangebracht. De gedichten van de top vijf komen op de broodzakken terecht bij de Roeselaarse bakkers.

Gedicht op muur

Stadsdichter 2021 Nada Alraee kwam met de drie andere genomineerden van vorig jaar – Kaat Danneels, Louise Eyckmans en Lili Vandaele – samen aan het Spillebad in de Spilleboutdreef. Haar winnende gedicht Reuze werd er door kunstenaar Rufus woord voor woord op de muur aangebracht, maar ook kleurrijk opgesmukt.

(BCR)