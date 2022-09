Sint-Corneliuskerk op Aalbekeplaats heropent met buurtbib en muziekklassen

Anderhalf jaar na de start van de werken hebben het Conservatorium en de buurtbibliotheek hun intrek genomen in de kerk, waar ook nog plaats is voor kleinere kerkelijke erediensten. Die vinden plaats in het voormalig koorgedeelte, dat werd omgedoopt tot de Sint-Corneliuskapel. Het ontwerp is van urbain architectencollectief uit Gent. Het collectief stond ook in voor de verbouwing en uitbreiding van het OC De Troubadour in Bissegem.

“We hebben een plek gecreëerd die breed inzetbaar is. De akoestische scheidingswanden met bovenaan de glasramen zijn een belangrijk onderdeel van het ontwerp. Zo kunnen de ruimtes naast elkaar bestaan zonder geluidshinder, maar is de prachtige architectuur en de brandglazen van het kerkgebouw nog zichtbaar”, zegt David Claus, architect en zaakvoerder.

De zijbeuken van de kerk bieden voortaan ruimte aan de buurtbibliotheek van Aalbeke en vier muziekklassen van het Conservatorium. Die functies komen over van het Oud Gemeentehuis. De klaslokalen en de bib zijn toegankelijk vanaf een centrale foyer die ook dienst doet als polyvalente ruimte voor lezingen en concerten of als leeszaal voor de bib. De buitenstructuur van de kerk bleef zo goed als volledig behouden. De waardevolle brandglasramen werden gerenoveerd en voorzien van een beschermende voorzetbeglazing. Het dak kreeg nieuwe ramen die daglicht binnentrekken in de centrale foyer. Ook de kant van de bibliotheek kreeg nieuwe ramen en een toegang tot een terras.

“Deze multifunctionele Sint-Corneliuskerk is het uithangbord van de vernieuwing die we in Aalbeke doorvoeren. Het totaalproject zal een nieuwe wind doen waaien door het Aalbeekse verenigingsleven. Dit is het resultaat van een geslaagd participatietraject met het kerkbestuur, de architect en de Aalbeekse verenigingen en bewoners. Zo wordt de kerk een gebouw die elke generatie aanspreekt”, zegt Wout Maddens, schepen van Stadsvernieuwing.

Het volledige project van de nevenbestemming kostte 2,4 miljoen. De Vlaamse overheid investeerde 337.000 euro aan subsidies, Provincie West-Vlaanderen 100.000 euro. Zodra alle diensten verhuisd zijn en het OC afgewerkt is, worden het Oud Gemeentehuis op Aalbekeplaats, de Brandweerkazerne in de Bergstraat en ‘t Skut in de Lauwestraat verkocht. De officiële opening van de kerk vindt plaats op zaterdag 1 oktober van 14u tot 17u.