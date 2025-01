“Ik kan geen neen zeggen tegen spannende projecten”: Eefje is gezicht van voetbalcompetitie Dries Mertens en Jan Vertongen

In de gamewereld is ze al een absolute wereldster, maar straks leert ook voetbalminnend Vlaanderen Eefje Depoortere kennen. De 37-jarige Brugse presenteert vanaf februari ‘Masters of Madness’, de voetbalcompetitie van (ex-)Rode Duivels Dries Mertens en Jan Vertonghen. “Ik bewonder hen al zo lang als spelers, maar nu blijken ze ook nog eens heel vriendelijk en open te zijn.”

In de nieuwe entertainende voetbalcompetitie Masters of Madness nemen 88 mannen en vrouwen verdeeld over acht gemengde teams het tegen elkaar op. Ze worden daarbij gecoacht door duo’s uit onder meer de sport, media en digitale wereld. Dries Mertens en Jan Vertonghen werkten hun idee daarvoor uit in samenwerking met Woestijnvis en Sporthouse Group.

Het spel heet een competitie die het voetbal extra zuurstof geeft door kort, snel en entertainend te spelen op een kleiner veld, met een hele reeks vernieuwende en soms licht van de pot gerukte spelregels, geïnspireerd door alle mogelijke sporten en de gamingwereld. En in die laatste vonden ze ook de geknipte presentatrice en ‘vliegende reporter’ voor het programma: Eefje Depoortere (37), al jarenlang een naam als een klok in de gamingwereld. Ze is bekend als Sjokz en brengt voornamelijk verslag uit van Europese tornooien rond het populaire spel League of Legends. Via haar sociale media bereikt ze honderdduizenden mensen, online kijken dan weer miljoenen mensen naar haar shows.

Blijven groeien

Eefje woont al jaren in Berlijn en reist de wereld rond, maar werd geboren in Brugge. “En daar kom ik nog graag terug – het blijft de plek waar de mensen die ik graag zie wonen -, al lukt dat niet zo vaak”, vertelt ze. “Momenteel ben ik vaker in de buurt, door de opnames voor Masters of Madness, en kan ik mijn opa met wie het het voorbije jaar minder goed ging, bezoeken.”

Eefje heeft een diploma geschiedenis en journalistiek op zak, en dacht aan een carrière als sportjournalist, maar ze gamede ook zelf en besloot algauw om artikels te schrijven en video’s te maken over gamingcompetities. Van daaruit groeide ze uit tot presentatrice en interviewer en rijgt ze het ene nieuwe gameconcept aan het andere. Zo presenteerde ze in 2022 ook al de Major (zeg maar de wereldwijde finale, red.) van het populaire computerspel Counter-Strike vanuit het Antwerpse Sportpaleis. “Ik wil mezelf blijven ontwikkelen, leer graag nieuwe dingen. En op dat vlak was dit jaar wel bijzonder interessant. Ik heb voor het eerst zelfstandig een eigen awardshow gecreëerd en geproduceerd voor League of Legends: een opsteker want ik wil stilaan meer zelf verhalen schrijven en evenementen uitwerken.”

Sjokz leidt een hectisch leven, al neemt ze zich steeds opnieuw voor om het wat rustiger aan te doen: “Dit werk eist zijn tol. Ik lijd al jaren aan slapeloosheid, en dat zal niet beter worden zolang ik op deze manier leef, zegt de dokter. Ik probeer nu dus echt wel beter naar mijn lichaam te luisteren, en mijn vriend gaat gelukkig regelmatig op de rem staan, maar ik kan gewoon geen neen zeggen tegen projecten die ik spannend en interessant vind. Ik doe dit werk zo ontzettend graag”, klinkt het.

Masters of Madness

En nu neemt ze er voor het eerst ook een Belgisch project bij. “Ik was meteen enthousiast! Woestijnvis is toch een instituut in de mediasector. We zitten momenteel middenin de opnames: draaidagen van 10 uur tot middernacht. Hectisch opnieuw, maar een geweldige ervaring.”

“Het was ook fantastisch om kennis te maken met Dries Mertens en Jan Vertonghen. Ik bewonder hen al lang als spelers. Ze blijken in het echt dan nog eens vriendelijk en open te zijn, fantastisch is dat. Grappig ook dat Kat Kerkhofs, de vrouw van Dries, een van de coaches is. Leuk om te zien hoe de rollen eens omgekeerd zijn: ze staat nu op het veld in plaats van langs de zijlijn, en ze doet dat uitstekend.”

“Dankzij de opnames ben ik weer vaker in Brugge en kan ik mijn opa meer bezoeken”

Eefje zelf presenteert het programma en zorgt voor interviewtjes en leuke tussenkomsten als vliegende reporter. En dat ervaart ze anders dan de live verslaggeving die ze gewoon is. “Een televisieproductie is sowieso nieuw voor mij, ik leer dus weer veel bij. Maar ook Woestijnvis heeft hier een kluif aan: het is veel meer dan zomaar een voetbalprogramma filmen, er is heel veel interactie en dynamiek, iedereen heeft een microfoontje, er gebeuren interviews tijdens de match met spelers en coaches…”

Het programma mikt op een ruim publiek: “Iedereen die een beetje van games en voetbal houdt, kan hier van houden. Maar er zijn deelnemers uit heel verschillende branches, zoals Arno the Kid en Average Rob, die allicht ook nieuwe mensen aantrekken. En het is gewoon een cool programma. Zo zijn de wedstrijden ook gemengd, en het is heerlijk om te zien hoe een meisje zich dan bijvoorbeeld voorbij een grote man speelt, louter op techniek.”

‘Masters of Madness’ is vanaf 3 februari te volgen bij Play4, GoPlay en op YouTube.