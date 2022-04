Camille wint een Gouden K in de categorie ‘Artiest’

Met 16.000 aanwezigen mag Ketnet spreken over een meer dan geslaagde editie die vanuit het Antwerpse Sportpaleis live werd uitgezonden. Natuurlijk werden er tijdens het Gala van de Gouden K’s ook awards uitgereikt in tien categorieën. Onze West-Vlaamse Camille won in de categorie ‘Artiest’.

Na de virtuele editie van vorig jaar ging de populaire awardshow dit jaar opnieuw live door in een nokvol Antwerps Sportpaleis. De felbeheerde tickets vlogen razendsnel de deur uit, zodat Ketnet voor een vol huis een wervelende show mocht brengen.

Omdat een Gouden K uitreiken eigenlijk toch best kan onder het luide en enthousiaste applaus van duizenden Ketnetters werd het gala uitgesteld van januari naar zondag 3 april. Er werden awards uitgereikt in tien verschillende categorieën. Ook West-Vlaandmeren viel in de prijzen.

En onze West-Vlamingen? Niels Destadsbader stond op het podium en bracht samen met Regi ‘De wereld draait om jou’. Camille mocht dan weer de award voor ‘Outfit van de avond’ uitreiken. Camille won ook in de categorie ‘Artiest’.

Zij won die award voor Regi, Snelle en Pommelien Thijs. “Ik had beloofd dat ik niet ging huilen, maar hier sta ik weer. Dankjewel aan iedereen en hopelijk zie ik jullie terug in november in de Lotto Arena”, zegt Camille. Ook #LikeMe viel in de prijzen.

(PADI)