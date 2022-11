Sashuis in Minnewaterpark nieuwe uitvalsbasis voor Handmade in Brugge

Handmade in Brugge, het door het stadsbestuur en De Republiek gesteunde collectief van Brugse ‘makers’, heeft sinds kort een nieuwe uitvalsbasis in het Sashuis in het Minnewaterpark.

Het beeldbepalende en charmante gebouwtje deed jarenlang dienst voor het waterbeheer tussen de ringvaart en het water aan het Minnewater en het Begijnhof.

“Toen De Vlaamse Waterweg ons liet weten dat ze dit gebouw, dat een stadseigendom is, niet langer nodig heeft voor het waterbeheer, hebben wij als stadsbestuur beslist er een nieuwe, mooie invulling aan te geven”, zegt Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Er waren heel veel aanvragen voor een puur commerciële invulling voor horeca of handel. Maar daar hebben we bewust niet voor geopteerd.”

“Door van dit gebouw op deze prachtige locatie, die ook door zoveel toeristen wordt bezocht, de uitvalsbasis te maken van Handmade in Brugge met zijn meer dan negentig aangesloten Brugse ambachtslui, kunnen we een veel grotere meerwaarde creëren”, vult schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys aan. “Er wordt een wisselende selectie van de producten van Brugse makers aangeboden en er is ook ruimte voor expo’s, workshops en lezingen. Bovendien kun je er de gratis Handmade in Brugge-stadsgids oppikken en zo zelf op ontdekking gaan in de stad. Het Sashuis vormt nu ook het vertrekpunt van een uitgestippelde wandelroute die je via een app laat kennis maken met het historische vakmanschap en met de vele makers die nu actief zijn in de binnenstad.”