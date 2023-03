Oud-bankier voor het eerst op de planken met eigen show

Yoeri Paesschesoone (54) uit Sint-Denijs heeft de première van zijn eerste show in het theatercentrum in Zwevegem achter de rug. Met als artiestennaam Sommerby brengt hij de show ‘Mens erger je niet’. Het is volgens hem een theatercollege waar mensen zich niet kunnen aan ergeren.

Yoeri werkte bijna een kwarteeuw als bankier bij een grootbank. Op zoek naar een beter werkevenwicht kwam hij sinds kort bij de gemeente terecht waar hij zijn schouders zal zetten onder ‘ruimte en omgeving’. In zijn vrije tijd is hij van kindsbeen af een groot muziekliefhebber. “Op jonge leeftijd ging ik met mijn ouders mee naar theatervoorstellingen en dergelijke en was ik ook actief bij de lokale radio in Ieper. Ik heb vooral een voorliefde voor het betere kleinkunstwerk en ook Britse muziek weet mij te bekoren. Ook de West-Vlaams scene weet ik wel te pruimen.”

Het actief muzikaal bezig zijn, begon maar enkele jaren geleden. “Toen ik er vijftig werd, kreeg ik van mijn echtgenote een gitaar. Ik was niet muzikaal geschoold maar leerde door zelfstudie gitaar spelen.”

“Het is leuk om eens een show in een theaterzaal te brengen”

Sinds Yoeri gitaar speelt, begon hij luidop te denken aan een eigen show. “Het leek mij leuk om eens in een theaterzaal een show te kunnen brengen. Ik heb ondertussen al wel enkele kleinere optredens gedaan, maar het idee van een complete show bleef in mijn hoofd spoken. Een zestal maanden geleden begon ik effectief ideeën te zoeken en teksten te schrijven en volgde de repetitie voor mijn eerste show.”

Die show kreeg de naam ‘Mens Erger Je Niet’ en gaat dus vanavond in een het theatercentrum in première. “Het is geen pure stand-upcomedy en ook geen avond vol liedjes zingen. Neen, het is een aaneengeschakeld verhaal met woord, beeld en muziek rond thema’s die mensen echt aanbelangen. Werk, Liefde en Leven. Niet toevallig de drie thema’s die nogal eens vaak voor frustratie en ergernis zorgen bij mensen. Verder is het de bedoeling om het publiek een frictieloze avond te bezorgen, waarbij mensen zich aan niets, maar dan ook aan niets kunnen of willen ergeren. Het is ook geen show met toeters en bellen. Ik noem het zelf eerder een theatercollege zonder belerend te zijn”, vertelt Yoeri.

Zomerdorp

Als artiestennaam koos Yoeri voor ‘Sommerby’. “Dit is een zelfbedacht Scandinavisch woord dat ‘zomerdorp’ betekent. Stel je een typisch Scandinavisch dorpje voor in de natuur, waar je rust en jezelf kan terugvinden. Ik vond het best bij mij passen en het klinkt ook nog goed.”

Of er nog voorstellingen volgen, is nog koffiedik kijken, maar de voorstelling van vrijdag was uitverkocht.