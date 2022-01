Oostendse kunstenaar Vynck genomineerd voor beste streetartwerk van 2021

De gespecialiseerde website Streetartcities maakt jaarlijks een top 100 van de beste muurschilderingen ter wereld waaruit dan het allerbeste verkozen wordt. De lijst voor 2021 bevat liefst zeven Belgen onder wie de Oostendse kunstenaar Siegfried Vynck.

Siegfried Vynck (41) is genomineerd met zijn werk ‘Fictief portret van een visser’, dat hij maakte op het dakterras van kledingzaak Ferm in de Paulusstraat in Oostende. Hij blijft naar eigen zeggen redelijk kalm bij de nominatie. “Uiteraard is het flatterend dat mijn werk in die lijst staat, maar ik koester me geen illusies. Mijn werk zal deze wedstrijd niet winnen. Niet dat ik technisch onder moet doen voor die andere artiesten, maar deze muur is een pak kleiner dan sommige genomineerde metershoge murals. Ik lig ook niet zo wakker van wedstrijden. De enige wedstrijd die ertoe doet, is die tussen de muur die ik onder handen neem en ikzelf”, lacht Siegfried.

Het idee om een werk voor Ferm te maken ontstond in coronatijd. “Ik ken uitbater Koen al van kleinsaf en toen het idee begon te rijpen, was het snel in kannen en kruiken. Ik kreeg de vrije hand en koos voor een doorleefd portret van een visser. Dat verwijst ook naar het Scandinavische concept van Ferm”, weet Siegfried, die al boordevol plannen zit voor de komende maanden. “Maar meer kan ik daar voorlopig nog niet over kwijt.”

Stemmen kan via deze link.