Onze musea lokken een pak meer volk dankzij ‘Het verhaal van Vlaanderen’

Tien weken lang zagen we West-Vlaamse centrumsteden als Brugge, Kortrijk en Ieper de revue passeren, wat de wekelijkse anderhalf miljoen kijkers van ‘Het verhaal van Vlaanderen’ ook duidelijk inspireerde om de steden in kwestie een bezoek te brengen.

Vooral in Brugge en Kortrijk gaat het om een gevoelige stijging van het aantal bezoekers in kerken en musea. Zo steeg het aandeel Belgische bezoekers in de Brugse Onze-Lieve-Vrouwekerk zowat met de helft in de week na de uitzending over Maria van Bourgondië. Tom Waes liet in de aflevering zelf ook expliciet noteren dat een bezoek aan het praalgraf écht de moeite loonde. Vorige week lag het aantal bezoekers van de Onze-Lieve-Vrouwekerk Museum nog altijd bijna 45 procent hoger dan voor de start van de reeks. Vorig jaar verwelkomde het museumgedeelte van de kerk zo’n 150.000 bezoekers. Wellicht zal dat dit jaar hoger liggen.

Ook het Groeningemuseum noteerde een derde meer bezoekers. “We zagen al een soortgelijk effect in het verleden na de opnames voor The White Queen en In Bruges”, aldus Nico Blontrock, schepen van Cultuur. “Musea Brugge heeft een straffe werking en dito collectie. Een extra duwtje dankzij Het verhaal van Vlaanderen is natuurlijk mooi meegenomen.”

Ook het Groeningemuseum ontving de afgelopen periode meer bezoekers. © Matthias Desmet Matthias Desmet

Schot in de roos

Ook in die andere Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk is de interesse van kijkend Vlaanderen groot. Sinds juli vorig jaar is daar het Belevingsmuseum Kortrijk 1302 ondergebracht. De Guldensporenslag kreeg een mooie rol in de reeks. In de vijf weken na de bewuste uitzending steeg het aantal bezoekers aan het gloednieuwe museum met 48,5 procent tegenover de vijf weken voor de aflevering.

“Ons museum is een schot in de roos. Vorige week hebben we de kaap van 27.500 bezoekers gerond”, aldus Axel Ronse, schepen van Cultuur. “Zowel Kortrijkzanen als toeristen vinden vlotter hun weg naar ons museum. Ook fijn is dat veel bezoekers vol lof zijn over de multimediale beleving in de Gravenkapel.”

Bij het Yper Museum en het In Flanders Fields Museum in Ieper is er dan weer niet echt een effect te merken. Wellicht is dat te wijten aan de ruime aandacht voor de Eerste Wereldoorlog de afgelopen jaren in primetime televisie, met onder meer de herdenking van 100 jaar WO I.





