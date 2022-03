Nostalgie troef op expo ‘Souvenir de Blankenberghe’

Vrijdagavond opent in de Meridiaan in Blankenberge de expo ‘Souvenir de Blankenberghe’ van het Stadsarchief-De Benne. Het is de eerste tentoonstelling die er sinds corona plaatsvindt, want de ruimte deed dienst als onthaal voor het vaccinatiecentrum. “Dit had eigenlijk de afsluiter moeten zijn van ‘750 jaar Blankenberge’”, klinkt het.

Souvenir de Blankenberghe is een knipoog naar het toerisme door de jaren heen: aan de hand van oude affiches, souvenirs en postkaarten krijg je te zien hoe Blankenberge de afgelopen 150 jaar gepromoot en dus herinnerd werd bij de toerist.

Gebruiksvoorwerpen

“Souvenirs in de vorm van gebruiksvoorwerpen, asbakken bijvoorbeeld, waren voor de toeristen een blijvend en tastbaar aandenken aan hun verblijf in onze badstad. Deze souvenirs kregen dan doorgaans thuis een prominente plaats in de woonkamer of inkomhal, zodat ze buiten de eigen gezinsleden ook bezoekers inspireerden om eens naar Blankenberge te komen”, zegt burgemeester Björn Prasse (Open VLD).

Ook prentbriefkaarten met afbeeldingen van idyllische plekjes waren een belangrijk promotiemiddel. “De traditie van souvenirs en prentbriefkaarten is in onbruik geraakt, maar we moeten ze koesteren. Ze is een belangrijke getuige van hoe in het verleden naar onze badstad werd gekeken”, aldus Prasse.

Strandbloemen

Een andere traditie, deze van de strandbloemen, heeft de tand des tijds wel doorstaan. “Op initiatief van Erfgoedcel Kusterfgoed, waarvan onze stad ook deel uitmaakt, werd deze traditie vorig jaar officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Met de strandbloemen die her en der in deze expo te zien zijn, willen we ook aan deze unieke traditie de nodige aandacht geven”, klinkt het.

Het onderwerp van de expo is tijdloos. “Die oude affiches doen vaak wat kitscherig aan, maar zullen ongetwijfeld heel veel mensen aanspreken. De wat oudere inwoners en toeristen zullen hier volop herinneringen kunnen ophalen aan hun kindertijd”, zegt Nancy Van Reck, een van de dertien vrijwilligers van het Stadsarchief-De Benne die hun beste beentje voorzetten voor de expo.

Leuke promofilmpjes

Het geheel werd chronologisch opgevat, van de belle-époqueperiode over het interbellum tot ‘de nieuwe tijd’. “Elk tijdvak start bij een uitvergrote prentbriefkaart”, toont archivaris Pieter Deschoolmeester.

“250 souvenirs en evenveel postkaarten komen uit onze eigen collectie, daarnaast werd ook beroep gedaan op collecties van particulieren en kregen we materiaal in bruikleen van de gemeente Middelkerke. Er zijn ook een paar leuke promofilmpjes te zien uit het interbellum en van de jaren zestig.”

Spotprenten en oude kranten

Ook de spotprent kreeg een prominente plaats in de expo. “En oude kranten, zoals deze Phare de Blankenberghe uit 1859”, toont Inga Scharley. “Opvallend hieraan, zijn de zogenoemde vreemdelingenlijsten: al wie tijdens de zomermaanden in Blankenberge verbleef, belandde op zo’n lijst. Er stond zelfs bij waar ze verbleven; van privacywetgeving was toen duidelijk nog geen sprake.”

De expo ‘Souvenir de Blankenberghe’ loopt tot en met zondag 5 juni. “Eigenlijk had ze de afsluiter moeten zijn van 750 jaar Blankenberge. Blij dat we er eindelijk mee naar buiten kunnen komen”, aldus nog Pieter Deschoolmeester.