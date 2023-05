Nieuwe West-Vlaamse dienst Hydra moet erfgoedzorg een boost geven

De gemeenten Alveringem, Diksmuide, Lo-Reninge en Veurne vallen voortaan onder een nieuwe intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) genaamd Hydra. Minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele wil op die manier de voorbereiding van de ergoedzorg in de genoemde gemeenten vlotter doen verlopen.

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele kondigt aan dat West-Vlaanderen een IOED met de naam Hydra erbij krijgt. Zo’n dienst kan bepaalde taken in verband met onroerend erfgoed voorbereiden of opnemen voor de aangesloten gemeenten. Die gemeenten zijn in dit geval Alveringem, Diksmuide, Lo-Reninge en Veurne.

Hydra zal een onroerenderfgoedbeleid opstellen voor het gebied, het agentschap Onroerend Erfgoed legt zich daarna toe op de uitvoering van dat beleid – al kan Hydra de gemeenten indien nodig ondersteunen bij de verwezenlijking van de projecten. De nieuwe IOED werd geïnitieerd door de streekintercommunale DVV Westhoek. Minister Diependaele kan die lokale samenwerking zeker appreciëren: “De wil bij de gemeenten om samen te werken is groot. Dat is geweldig nieuws voor het onroerenderfgoedbeleid in Vlaanderen.”

Hydra zal de kleinste onroerenderfgoeddienst van het Vlaamse Gewest zijn met haar 37.928 inwoners en 392 km². De dienst wil echter snel groeien en mikt erop om in 2026 extra gemeenten mee te nemen in het project. (RB)