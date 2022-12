Nieuwe cultuurzaal in Ruiselede komt later dan gepland

Op de Algemene Vergadering van de Raad voor Cultuurbeleid kregen alle socio-culturele verenigingen inzage in het dossier van de nieuwe cultuurzaal aan de Tramweg. Er is een kink in de kabel gekomen en dat betekent ..opschuiven naar later.

Deze zomer werd de bouw gegund, maar al gauw door de Raad van State geschorst. Twee kandidaten tekende beroep aan omdat de in het bestek voorziene aantal parkeerplaatsen van 40 niet gehaald werd. Een bezwaar dat gegrond bleek volgens dat rechtscollege.

Nu werd beslist, in samenspraak met Farys, om de procedure volledig op te starten. Dus opnieuw werken met de formule Design&Bild, dit impliceert: werken met ontwerper en aannemer in een beweging. Er wordt geen nieuw participatietraject opgestart. In het huidig bestek zijn voorzien: theaterzaal met een speelvlak en een vaste tribune voor 250 personen, een café, een foyer, vergaderzaal, artiestenruimte en ruimtes voor verenigingen.

De nieuwe timing ziet er als volgt uit: vergunning bouwproject in april 2024, start van de sloop in augustus of september van 2024 en finaal de oplevering eind 2026.

Suggesties vanuit de vergadering van de culturele raad waren het voorzien van laadpalen voor fietsen en auto’s en sowieso voldoende fietsstalling. Deze voorstellen zaten al in het bestek vervat.

RV