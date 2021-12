Yentl brengt mini-cd ‘Zelfgemaakt’ uit ten voordele van De Warmste Week

Yentl Vanderiviere (26) lanceerde onlangs haar eerste mini-cd ‘Zelfgemaakt’, met als doel de opbrengst aan de actie ‘Kunnen zijn wie je bent’ van De Warmste Week te schenken. De vier nummers in het Nederlands én het West-Vlaams draaien over het belangrijke thema dat vandaag speelt: mentaal welzijn.

Muziekpedagoge Yentl Vanderiviere (26) komt uit Roeselare en woont tegenwoordig in Brugge. De laatste maanden heeft ze intensief gewerkt om haar eerste mini-cd, ‘Zelfgemaakt’, te lanceren. Hoewel de cd pas vanaf deze week fysiek verkrijgbaar is, mocht het muziektalent al heel wat bestellingen ontvangen. ‘Zelfgemaakt’ bevat vier nummers in het Nederlands én het West-Vlaams, die gaan over het cruciale thema, waaraan vandaag de dag heel veel waarde wordt gehecht: mentaal welzijn: “De inspiratie voor het eerste nummer kreeg ik tijdens de eerste lockdown in 2020”, begint Yentl te vertellen.

“Op dat moment was ik alleen en voelde me eenzaam. Een mentale dip zorgde ervoor dat ik het nummer ‘Klotedagen’ schreef. Dit liedje kaart het probleem aan dat veel mensen altijd zeggen dat het goed met hen gaat, ook al voelen ze zich mentaal of psychisch juist helemaal niet goed in hun vel. Ik vind dat we moeten leren om de waarheid te durven zeggen. Daarnaast heb ik nog een nummer geschreven over een relatiebreuk en een derde voor een vriend, wanneer zijn mama stierf en hij wel wat troost kon gebruiken. Het laatste nummer heet ‘Vlinders’ en dat gaat over de eenvoud van het leven. Ik vind dat het leven simpel zou kunnen zijn, maar dat we het maar al te vaak moeilijker maken dan nodig is.”

Goed doel

Yentl maakte deze mini-cd met als doel de opbrengst aan De Warmste Week te schenken. De inhoud van de liedjes past dan ook perfect binnen het kader van ‘Kunnen zijn wie je bent’. “Dit goede doel raakt mij persoonlijk enorm”, zegt Yentl.

“De voorbije twee jaar kon ik, net zoals alle andere muzikanten trouwens, niet volledig zijn wie ik eigenlijk ben. De lockdown bezorgde me een mentale klap, maar het voelde als een taboe om hierover te praten.”

“Gelukkig hield het maken van muziek me recht. Ik heb zelfs ontdekt dat ik het meeste inspiratie vind, wanneer ik me minder goed voel. Meestal schrijf ik vanuit mijn eigen gevoelens en ervaringen. Ik kan dat gemakkelijk verwoorden en het helpt om die als het ware van je af te schrijven. Bovendien roept het bij veel mensen herkenbare emoties op en op die manier krijgen ze gevoel dat ze niet alleen zijn.”

Nekka-wedstrijd

Yentl heeft niet alleen de liedjes geschreven en gezongen, ze begeleidde haar stem ook zelf met de piano. Andere muzikanten maakten met contrabas, cello, drum, altviool en viool het plaatje compleet en haar vriend Frederik Dhont (29) heeft de opnames gemixt.

Tot nu toe zong Yentl al vaak op trouwfeesten of organiseerde ze huiskamerconcerten, maar haar ultieme droom is om met een band live op te treden. In ieder geval heeft ze al mooie vooruitzichten, aangezien ze pas geselecteerd is om door te gaan naar de pre-selecties van de Nekka-wedstrijd.

De mini-cd ‘Zelfgemaakt’ kan je voor 10 euro verkrijgen via Yentls webwinkel: www.yentlmusic.be/winkel. Samen met de cd wordt eveneens een QR-code geleverd, zodat je de liedjes ook online kan beluisteren. (SM)

Info: www.yentlmusic.be.