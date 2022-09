VZW Cultus haalt Vetex-orkest naar het Blauwhuis

Op 10 september zal het Orchestre International du Vetex zoals de roemruchte muziekgroep voluit heet, optreden in de tent op het Blauwhuispark. En dit op uitnodiging van de vzw Cultus. “We beloven een avondje met een unieke totaalbeleving.”

De vzw Cultus stelt zich tot doel voor beleving in en rond kasteel Blauwhuis te zorgen en daarmee een maatschappelijke meerwaarde te creëren. In dat licht nodigt de vzw nu het Orchestre International du Vetex uit naar Izegem. Tien jaar geleden stonden ze al eens op Izegem Zomert, een decennium later is de theaterfanfare terug. Ondertussen hebben ze in 13 jaar meer dan 900 optredens gegeven over heel de wereld. In juli en augustus toerden ze nog in Frankrijk, Italië en Oostenrijk.

Izegemse bandleden

De fanfare werd destijds opgericht als sociaal project op de Kortrijkse wijk rond de V-Tex, een oude textielfabriek. Nu herbergt ze muzikanten uit Vlaanderen, Wallonië, Noord-Frankrijk en de Balkan. Een van de muzikanten is Michiel Deblauwe, afkomstig uit Izegem, maar nu in Heule wonend. “Met de fanfare wordt veel naar het buitenland getrokken, ik ben er in functie van het gezin enkele jaren uit geweest. Maar nu ben ik terug”, zegt de klarinettist. Ook Lendeledenaar Stan Bruwier (zoon van Rik, De Leest) is met zijn accordeon een vast gezicht in het gezelschap.

Lokale partners

De tent van wel duizend vierkante meter groot zal bruisen door het feestgedruis. “We voorzien wel wat zitplaatsen, omdat we ook met vipkaarten werken, maar de mensen zullen al snel aan het dansen zijn. Ook de wervelende licht- en geluidsshow van D-Light zal daartoe bijdragen. En na het optreden breit dj Bobalicious nog een vervolg aan het feestje. Hij heeft ook al meer dan 20 jaar ervaring en staat garant voor een stevig feestje.

Ook heel wat lokale partners worden betrokken bij deze feestavond. Franky Segers (bbqforyou.be) bemant de eetstandjes. De drank zal getapt worden door de cafébazen van ’t Schroefke, De Leest, De Koornmarkt en ’t Plectrum. “En we werken ook samen met Bordes Izegem Koers, waardoor we de tent die twee dagen eerder nog vol koersfans zal zitten, kunnen gebruiken.” (WVS)

Kaarten kosten 15 euro in voorverkoop, 18 euro aan de deur. Zitplaaten tegen 20 euro, viptickets 60 euro. De deuren gaan open om 19 uur, ingang langs de Gentsestraat. Kaarten zijn te koop bij de leden van de vzw.