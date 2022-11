Vredesdienst Ieper dringend op zoek naar muzikant voor vreedzaam verzet tegen oorlog

De dienst Vrede van de stad Ieper is op zoek naar muzikant die donderdag het muzikaal verzet kan of wil verzorgen onder het Nieuwerck in Ieper.

In mei startte Ieper met een muzikaal verzet tegen de oorlog in Oekraïne. Elke donderdag om 18 uur brengt iemand een stukje muziek of zang onder het Nieuwerck aan de Lakenhallen. Ieper haalde de inspiratie daarvoor bij Vedran Smailovic, die muziek speelde tijdens het een beleg van Sarajevo in de jaren ’90. “Kandidaten, die donderdag één, twee drie nummers willen zingen tegen de oorlog (in Oekraïne) en ruimer, zich solidair willen tonen met alle slachtoffers van oorlog. bel me, stuur een bericht, of stuur een mailtje naar vrede@ieper.be”, zegt vredesambtenaar Filip Deheegher.