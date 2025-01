Volksharmonie Sint-Jozef levert olympische prestatie

Met de Olympische Spelen in Parijs nog vers in het geheugen brengt de Koninklijke Volksharmonie Sint-Jozef Menen op zaterdag 18 januari in CC De Steiger een muzikale hulde aan de atleten en aan de Olympische gedachte. Het commentaar bij het nieuwjaarsconcert is van Maarten Vangramberen, sportanker- en journalist bij VRT en Sporza.

“Als Menense vereniging zijn wij zeer vereerd dat we Maarten Vangramberen mogen ontvangen op onze jaarlijkse Nieuwjaarsklanken met als thema ‘Olympisch gespeeld’”, zegt een fiere harmonievoorzitter Dominiek Allaert.

“Remco Evenepoel die zegevierend over de meet kwam, Michael Somers die na de marathon met de telefoon van Vangramberen geëmotioneerd naar zijn zieke vader belde… De voorbije Spelen in Parijs beleefde Maarten alles vanop de eerste rij. Dat resulteerde in een karrenvracht aan weetjes en anekdotes over de atleten en de Spelen. Die sportieve kennis zal hij met ons delen. Hij loodst ons door de voorbereiding, de oefenwedstrijden en het Olympische tornooi van de atleten.”

Dirigent Astrid zal naar goede gewoonte de 65-koppige harmonie door de muzikale voorstelling loodsen. “Alle muziek die we brengen is rechtstreeks gelinkt aan de Olympische Spelen. Zo spelen we de Olympische hymne en brengt gastsolist accordeonist Seppe Vandewalle uit Wevelgem ons met Paris Montmartre volledig in de sfeer van Parijs”, gaat Dominiek Allaert verder. “Ook de Olympische vlam en het nodige beeldmateriaal zullen niet ontbreken. Samen met de co-presentatie van Bram Vandendriescche belooft dit een niet te missen voorstelling te worden.”

De voorbije jaren was er steevast een Nieuwjaarsklanken op zaterdag én op zondag. Om praktische redenen vinden beide voorstellingen dit jaar op dezelfde dag plaats: op zaterdag 18 januari om 15 uur en om 20 uur. (CB)

Tickets kosten 15 euro. Reserveren kan via www.volksharmoniemenen.be.