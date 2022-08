Veurnenaar Bert vangt drumstok van Rammstein

Bert Eeckhout (32) uit Veurne is een van de honderdduizend fans die woensdag- en donderdagavond naar de optredens van de Duitse metalband Rammstein in Oostende trokken. Hij stond er met zijn vriendin op de voorste rijen en kon zo een drumstok vangen. “Die krijgt een plekje bij mijn andere metal memorabilia!”

Bert is al sinds zijn vroege tienerjaren een grote metalfan. “Rammstein was mijn eerste liefde en blijft voor mij de grootste band binnen het genre. Ik zag hen de voorbije jaren al drie keer in ons land optreden en samen met vriendin Joyce Smet (28) kocht ik meteen de duurste tickets voor hun show in Oostende.”

Langverwacht

Dat optreden stond oorspronkelijk in 2020 al gepland en ondertussen kreeg het koppel een zoontje, Aiden (1). Hij kon woensdag bij de grootouders terecht, zodat Bert en Joyce naar het langverwachte concert konden trekken. “We waren ’s namiddags al aanwezig op Park De Nieuwe Koers. Zo waren we bij de eersten om het terrein te betreden en konden we een goeie plek bemachtigen in de fameuze Feuerzone, tegen het podium. Op die voorste rijen gaat het niet alleen bijzonder luid, maar voel je ook de warmte van de vele vlammen die de optredens van Rammstein typeren”, weet Bert.

Grotere fans

Op het einde van de twee uur durende set gooide drummer Christoph Schneider een achttal drumstokken in het publiek. Een daarvan kon Bert bemachtigen. “Ik ben nochtans maar 1,7 meter groot”, lacht hij. “Ik zag hoe de grotere fans voor mij naast de stok grepen, waarna ik de eerste was om die van de grond op te rapen. Uiteraard hield ik die daarna klemvast, alsof het mijn zoontje was dat ik wou beschermen.”

Ereplaats

Bij zijn thuiskomst plaatste Bert een foto van zijn ‘catch of the century’ op zijn sociale media, waar die meteen op veel reacties kon rekenen. “Zo’n drumstok is wellicht wel wat waard in het milieu, maar ik ben niet van plan om hem te verkopen. Ik had eerder al een aantal plectrums, drumsticks en een aansteker van andere groepen kunnen strikken. Die bewaar ik samen bij mijn bandshirts, truien en pet in een grote doos, al krijgt deze stok een ereplaats op onze dressoir. Niet alleen is ze van mijn favoriete band, maar bovendien was de kans dat ik die zou bemachtigen tussen die tienduizenden fans heel klein.”

Collectie

Nu het weer kan, kijkt Bert ernaar uit om nog meer metalconcerten mee te pikken en de collectie met souvenirs verder uit te breiden. “Later wil ik die graag schenken aan Aiden, waarna hij hopelijk zelf nog meer spullen kan verzamelen. Of hij dit pronkstuk zal kunnen overtreffen, is echter nog maar de vraag. Het zal in ieder geval niet met iets van Rammstein zijn, want over vijftien jaar zullen die mannen wellicht niet meer touren”, aldus Bert.