Verenigingen slaan de handen in elkaar voor herdenkingsconcert in Roeselare

De Orgelkring Adriaen Willaert, het koor Allegria van de Broederschool, de Verbroedering van Vaderlandslievende Verenigingen Roeselare en het trommelkorps Styx van de koninklijke harmonie van Ledegem slaan de handen in elkaar voor een herdenkingsconcert voor de slachtoffers van beide wereldoorlogen.

Op zaterdag 12 november brengen de samenwerkende verenigingen muziek, verhalen, foto’s en video’s om de slachtoffers van beide wereldoorlogen te eren. “Aan de hand van verhalen van Michiel Huyghebaert blikken we terug op de oorlog in onze stad. Daarnaast brengen we ook foto’s uit de Eerste Wereldoorlog en een filmpje over de aftocht van de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ikzelf breng orgelmuziek en kiest voor gepaste Belgische muziek”, aldus Eric Hallein van de orgelkring Adriaen Willaert.

De organisatoren van het remembranceconcert kunnen ook rekenen op de muzikanten van het trommelkorps Styx van de koninklijke harmonie van Ledegem en op de zang van het koor Allegria, verbonden aan de Broederschool. “Ook de jeugd is dus zeker betrokken bij dit herdenkingsconcert.” Het concert gaat door in de Sint-Michielskerk en start om 20 uur. Tickets kosten 10 euro. Wie een vrijetijdspas heeft of lid is van de VVVR betaalt 5 euro. Na het concert is er een gratis receptie aangeboden door de stad.