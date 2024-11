Twarys brengt als Sunny Boy single ‘Engelbewaarder’ uit

Twarys Deketelaere beseft dat het niet simpel is om een muziekcarrière uit te bouwen, maar hij wil het toch proberen. Zopas heeft hij onder de artiestennaam Sunny Boy een eerste single op de markt gebracht.

Het nummer heet Engelbewaarder en is een productie van Heko Selection, het muziekbedrijfje van de Vlaamse zanger Bandit uit Oostrozebeke.

Graag op podium

Twarys (21) woont in de Oostendestraat. Hij heeft zijn zus Kyana Deketelaere (25) gevraagd om zijn manager te zijn. Die kijkt waar er eventueel optredens kunnen plaatshebben en welke liedjes er bij de stem van haar broer passen. “Ik zing enkel Nederlandstalige ambiancenummers”, zegt Twarys. “Engelbewaarder is mijn eerste eigen liedje. De rest zijn covers.”

Vorig jaar heeft Twarys al opgetreden in Aartrijke en recent in Kuurne. “Ik droom ervan om ook in mijn eigen stad een concertje te kunnen geven”, zegt hij. “Zus Kyana helpt me om die droom waar te maken. Ik sta graag op een podium, al voel ik wel wat stress. Het is niet eenvoudig allemaal. Maar als je iets wilt bereiken, moet je er je uiterste best voor doen.”

Warande en catch

Twarys werkt bij de REO Veiling in Roeselare. Hij herstelt er europalletten, een job die hij graag doet. “Ik zing er mee met de liedjes op de radio”, lacht hij.

In zijn vrije tijd is hij al enkele jaren animator op de stedelijke speelpleinwerking De Warande. Ook is hij worstelaar bij de Cobra Wrestling Association (CWA) van Torhoutenaar Kurt Clauw. “In de catch kan ik me helemaal uitleven. Leuk om te doen!”

Twarys is van kleins af mee geweest naar de optredens van Vlaamse zangers en heeft zo de microbe voor de showbusiness ingelepeld gekregen. “Ik ben van plan om elk jaar een drietal gratis optredens te geven”, zegt hij. “Ook voor het goede doel, als ik daar de kans toe krijg. Ik hoop dat de mensen van mijn liedjes zullen houden.”

De single Engelbewaarder is te koop voor 5 euro. Info: zangertwarys@gmail.com.