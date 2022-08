Sylvie Kreusch en The Brums maken line-up Leffingeleuren compleet

Festival Leffingeleuren kondigt dinsdag de laatste namen van de line-up aan. Met onder meer Sylvie Kreusch en The Brums is de line-up voor het betalende gedeelte van het festival compleet. Ook werden enkele namen aangekondigd voor het gratis gedeelte.

Leffingeleuren vult de line-up voor de 45ste editie aan met negen nieuwe namen. In het betalende gedeelte op de podia Zaal, Café De Zwerver, Kapel en Kerk zijn van 9 tot en met 11 september onder anderen Sylvie Kreusch, Heisa, Party Dozen, Mayorga, Milk TV, Ecko Bazz feat. Still, Kleine Crack & Slagter, The Brums en Ill Considered te zien. Daarbovenop kondigt de organisatie nog de zes dj’s aan voor de afterparty’s in Zaal en Café die gratis toegankelijk zijn: Sheridan, Nosedrip, Huna Sound, DJ Coconuts & Rey La Vey, Polly Rocket en DJ Pablo. Ook de activiteiten buiten op de markt zijn gratis.

“Eén naam houden we nog even geheim, de surprise act van dit jaar zal op zaterdag in de Kapel spelen. We hebben ook één annulatie: Joshua Ray Walker moet wegens gezondheidsredenen zijn Europese tour afzeggen”, zegt organisator Lode Pauwels.

“Afsluiter dit jaar van het festival is niemand minder dan Sylvie Kreusch. Het zal de vijfde keer zijn dat ze op het festival staat, eerder speelde ze er met Soldier’s Heart, Warhaus en onder haar eigen naam. Maar sinds de release van haar volwaardige debuutalbum ‘Montbray’ is haar status enigszins anders, nu kan ze moeiteloos als headliner het hoofdpodium afsluiten met haar dansbare pop-noir”, zegt Pauwels.

Tickets zijn nog te verkrijgen via de website.