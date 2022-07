Showkorps El Fuerte Koksijde behaalt twee keer goud en superbeker op Wereld Muziek Concours

Het Koksijdse showkorps El Fuerte blies het voorbije weekend de vakjury op het Wereld Muziek Concours (WMC) in het Nederlandse Kerkrade van zijn sokken. Ze sleepten er maar liefst twee gouden medailles en een superbeker in de wacht.

Apetrots is Jurrie Delporte, stichter en bezieler van El Fuerte: “We waren al heel blij toen onze groep in november 2021 werd geselecteerd voor het WMC in Kerkrade. Mogen deelnemen aan deze muzikale Olympische Spelen is op zich al een overwinning!”

“Het WMC is in de kern een blaasmuziekfestival met als basis de wedstrijden voor harmonie- en fanfareorkesten, percussie-ensembles, brassbands, mars- en showbands en dirigenten. Het WMC is gestart in 1951 en ontwikkelde zich in de afgelopen 70 jaar tot een begrip in de internationale muziekwereld. Succes in Kerkrade betekent dat je je in de vier daaropvolgende jaren wereldkampioen mag noemen!”

Goed voorbereid

“Ons hele team had zich heel goed voorbereid, maar op zondag 24 juli was het dus zover! Om 12.30 uur traden wij aan op het plein van Roda JC Kerkrade en nam El Fuerte deel aan de Marswedstrijd in First Division. Toen de proclamatie startte om 17 uur was de spanning te snijden! Maar ons hele team sprong een gat in de lucht, want El Fuerte behaalde goud, met een score van 83.06 %!”

“Lennert Schreel, tamboer-majoor (TM) van El Fuerte, kreeg de gouden medaille met een monsterscore van 93 %. Op 6 juni dit jaar werd hij al Europees Kampioen in Hamont-Achel met een score van 95%. Nu is hij voor de komende 4 jaar Wereldkampioen TM. “

“Naast deze 2 gouden medailles won El Fuerte de trofee van beste Percussiegroep van het WMC in First Division. Deze dag is wel de kers op de taart nadat we in Hamont-Achel zilver behaalden met een score van 86,90 %!”

Extra felicitaties

Van een jurylid kreeg het team achteraf nog extra felicitaties: “Julie hebben op driedubbelzinnige wijze jullie visitekaartje afgegeven in Kerkrade! Dik goud voor het korps, beste slagwerksessie en de wereldkampioen-TM! Welgemeende felicitaties voor alle El Fuerte-members. Na het dipje in Hamont, binnen drie weken deze teamspirit kunnen opbrengen: chapeau en op elke pet een flinke veer!”