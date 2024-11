Schoenenverkoper Johan Platteeuw gaat Andrea Bocelli achterna: “Ook het lichter genre zal uitgebreid aan bod komen”

Onderweg is de titel van de achtste muzikale productie van Johan Platteeuw waarmee hij op 6 en 7 december te zien is in De Schaduw. “Toen ik zestien was, zei iemand dat ik een stem had voor klassieke muziek en dat wil ik nu eindelijk eens bewijzen.”

Johan Platteeuw (69) voorstellen aan de Roeselarenaar is niet nodig. Hij was decennia lang het gezicht van schoenenwinkel Etienne in de Wallenstraat. Nog voor hij daar de scepter doorgaf, was Johan al gepassioneerd bezig met muziek. “Mijn instrument is mijn stem. Deze voorstelling is de achtste productie en het is een serieus groeiproces geweest dat trouwens nog helemaal niet af is. Maandelijks spoor ik naar Antwerpen, Brugge en zelfs Roubaix om me verder bij te scholen bij de beste zangcoaches.”

“Zij helpen me om de juiste focus te pakken te krijgen. In het begin van mijn bescheiden carrière ging het me louter om het plezier om op een podium te staan. Mijn mentors helpen mij om ingetogener te zijn, meer te spelen met het volume en vooral om me helemaal in de tekst van het lied te begeven. De techniek is er steeds beter door geworden en dat zorgt er voor dat ik me ook verder waag in het muzikale spectrum, ja zelfs tot klassiek toe.”

Bocelli

“Ik was trouwens pas zestien toen iemand me zei dat ik een perfecte stem had om klassieke muziek te zingen. Dat ging toen mijn ene oor in en het andere weer uit. Ik kende geen klassieke muziek, daarmee was ik thuis niet opgegroeid. Pas nu waag ik me aan dit genre al beperk ik me tot de lichte klassieke muziek, zeg maar liederen met een flink Andrea Bocelli-gehalte.”

“Wie me kent van het lichtere genre, moet niet aarzelen om een kaartje te kopen. Zo anders dan de zeven vorige producties wordt ‘Onderweg’ niet. Ik blijf een hevige fan van Stef Bos, Toon Hermans of Herman Van Veen en dus zullen ook die nummers op het lijstje staan met tussendoor zelfs iets steviger werk van Elvis of van Roy Orbison.”

“Voor het eerst laat ik mij regisseren, iets waar ik jarenlang van gruwde. Ik zag Bart Peeters ooit een grapje maken over een toevallig missertje tijdens een optreden. Toen ik hem enkele weken later in Brussel weer aan het werk zag, passeerde dat toevallig missertje opnieuw de revue. Daar houd ik niet van, maar er zijn voordelen. Een regisseur zorgt voor meer vertrouwen, maar ik heb met Stien Michiels duidelijke afspraken gemaakt, van mijn vrijheid moet ze afblijven. Haar antwoord kwam snel, ik zou niet durven, het zou me vijf jaar van mijn leven kosten, zei ze.”

Dubbel genieten

“Ook dit keer omring ik me met muzikanten die ken en die ik vertrouw zoals mijn twee zonen waarmee ik al jaren optreed. Gorik en Frin begeleiden me niet alleen maar houden me op en naast het podium ook op de juiste track. Met Frin waag ik me zelfs aan een duet. En er is celliste Renke Van Impe. Die dame heeft al wat beleefd, zo toerde ze deze zomer met niet minder dan Andrea Bocelli.”

“Voor het eerst treed ik ook twee keer op en dat is vooral op eigen vraag, zo kan ik twee keer genieten want dat is de reden waarom ik dit doe. Toegegeven, iedereen die op een podium staat heeft wel wat last van ijdelheid, daar moeten we niet flauw over doen maar dit mogen doen, is een ongelooflijk cadeau. Je krijgt de mensen niet zomaar naar de zaal. Ze moeten een datum prikken, een kaartje kopen en dan nog komen opdagen. Ik ben ongelooflijk dankbaar dat de ze dat willen doen.”

Warm gevoel

“Bedenk ook dat ik 95 procent van het publiek persoonlijk ken. Dat kunnen niet veel artiesten zeggen. Zelfs bij veel bekendere namen is het net omgekeerd. In de zaak zitten natuurlijk heel wat klanten van vroeger, al ben ik gelukkig al enkele jaren verlost van het etiket van zingende schoenenverkoper.”

“De keuze voor De Schaduw in Ardooie is niet toevallig. Ik was jarenlang sponsor van de producties daar en zo leerde ik Jonah kennen. Ondertussen ben een beetje zijn compagnon de la route geworden. Ik herken me ook in wat hij doet. Zijn enthousiasme is aanstekelijk en vooral zijn wil om producties op te zetten waar anderen misschien een vraagteken bij plaatsen is iets wat ik waardeer.”

“Onderweg is geen popconcert waar je stevig uit de bol kan gaan. Ik wil met pakkende liedjes en goed doordachte bindteksten de mensen een warm gevoel geven. Ze moeten met dat gevoel De Schaduw buiten wandelen”, besluit Johan Platteeuw.

En dat kan op 6 en 7 december om 20 uur. Tickets kosten 20 euro en zijn te koop via de website van De Schaduw: www.deschaduw.be.