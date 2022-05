Royalty Busters spelen benefiet tijdens Wheels & Lights for Life

Op zaterdag 21 en zondag 22 mei kan je in en rond de Europahal in Tielt terecht voor Wheels & Lights for Life, een evenement vol wielen en lichtje sten voordele van het Kinderkankerfonds van het UZ Gent. De mannen van Royalty Busters spelen er die avond een benefietconcert.

“We werden door de organisatie van KKF&Co zelf gevraagd of we het zagen zitten om een benefietconcert te verzorgen”, vertelt Johan Van Overbeke, één van de muzikanten van Royalty Busters. “We hebben uiteraard niet getwijfeld en onmiddellijk ja gezegd om een gratis optreden te voorzien.”

Het hele weekend lang zal Tielt volstromen met heel wat leuke voertuigen en prachtige lichtjes en dat allemaal om het Kinderkankerfonds van het UZ Gent te ondersteunen.

“Wij treden zelf op tijdens het evenement op zaterdag 21 mei. Ook NeverTheHero en Nightlife tekenen die avond present. De optredens zijn helemaal gratis toegankelijk en starten om 19 uur op het podium in de Europahal in Tielt. Van ons kan je zoals steeds Engelstalige en Nederlandstalige rockcovers verwachten.”

Broodnodig

Ook op zondag wordt er heel wat randanimatie verwacht, zoals lekkere hapjes en drankjes en kermisattracties. Die dag is er ook een oldtimershow en komen er speciale en getunede wagens langs. “We kunnen iedereen alleen maar aanraden om af te zakken”, aldus Johan. “Op zaterdag zorgen wij in elk geval voor een avond vol muzikaal plezier, broodnodig voor het goede doel.” (LDW)