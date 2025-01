Rockband 36 Degrees live in Empire Café

De vijfkoppige rockband 36 Degrees opent het nieuwe jaar met een spectaculair optreden op zaterdag 18 januari in het Empire Café, Marktplein 18, onder het thema Hard Rock Chalet.

Empire Café trakteert het publiek op een avond vol krachtige riffs, dynamische vocals en meeslepende vibes. 36 Degrees brengt een stevige mix van covers, van legendarische bands zoals Metallica, Iron Maiden en pareltjes als Nirvana, Green Day en Pearl Jam.

Thuismatch

Jurgen Deblauwe (43), geboren en getogen én bovendien woonachtig in Oudenburg, is al meer dan 20 jaar de frontman en leadzanger van de band. Hij kijkt uit naar het optreden. “We staan te popelen om het podium van het Empire Café op te gaan. Het is een geweldige locatie en concept, en als we mogen gas geven – zeker tijdens een thuismatch – geniet ik daar dubbel van. Op Rock Ettelgem zagen we de laatste jaren dat er nog steeds veel liefhebbers van ons genre zijn. Hopelijk zien we dat publiek zaterdag allemaal terug. We zijn volop aan het repeteren. Oudenburg mag zich schrap zetten!”

De band bestaat uit Marnix Burten Stael aan het drumstel, bassist Timothy Brackx, en gitaristen Kobe Maene en Janick Stael. Met uitzondering van de bassist is de bezetting al meer dan twintig jaar ongewijzigd gebleven. Die lange samenwerking en gedeelde passie voor rock en metal zorgen voor een sterke chemie op het podium.

Familieband

Jurgen voegt er nog aan toe: “Noem ons gerust een familieband – en dat niet alleen omdat sommige bandleden ook echt familie zijn. We zien elkaar allemaal als broers. Mensen associëren hardrock en metal vaak met wilde, agressieve herrie, een perceptie die we begrijpen, maar die we ook graag willen doorbreken.” (SVE)