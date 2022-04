Project Qualicanes brengt opnieuw jazz naar Callicanes en Godewaersvelde

In Restaurant Terminus kon je afgelopen zomer optredens meepikken en waren een onderdeel van het Interreg-verhaal Qualicanes. De samenwerking rond Qualicanes-Jazz met Restaurant Terminus komt terug onder de titel ‘Franco-Belge’, maar er wordt ook naar Calibou & Co in Godewaersvelde getrokken voor enkele concerten.

De grenspost en -zone Callicanes tussen Poperinge en Godewaersvelde is sinds het openen van de landsgrenzen in onbruik geraakt. Daarom werd in 2019 het masterplan voorgesteld: het project Qualicanes wil de site een nieuwe bestemming te geven. “Qualicanes is een grensoverschrijdend project waarbij Poperinge en Godewaersvelde ook betrokken zijn. We willen daarom ook ondernemers in de regio meenemen in ons verhaal. Op die manier proberen we een mogelijke toekomst voor de site te laten dragen door de inwoners. In restaurant Terminus plannen we opnieuw 4 keer Qualicanes-Jazz, maar dus ook in Calibou die een culturele speler is die al contact zoekt over de grens. Calibou is niet alleen een gezellig café, een boekenwinkel met een hoekje streekproducten en een intieme concertzaal. Tot eind 2022 staan vier Franco-Belge avonden op het programma. Steeds met een Franse en een Belgische groep”, zegt Geert Gombeir van Events Outside The Box.

Op 16 april wordt gestart met Bazzar Duo en JDH Trio in Calibou. “Bazzar Duo met op de klarinet Juliette Sebesi en op gitaar en zang Zakarya Houfi. Van New Orleans Jazz tot Gypsy jazz en wereldfolk. JDH Trio neemt je mee in de absolute vrijheid van de muziek. Een eclectische mix van New Orleans – en andere Jazz Standards, met uitstapjes naar melodieën die rechtstreeks uit het collectieve geheugen getoverd worden. Het JDH Trio verzamelt het muzikale sjamanisme van Gregory Van Seghbroeck (sousafoon), Gert Malfliet (drums) en Jan D’Haene (cornet).”

De concerten vinden plaats in Calibou & Co, 1 rue de Boeschepe in Godewaervelde. Er is gratis parking vlakbij, ook de concerten zijn gratis mits reservatie. Graag reserveren op 0033(0)328455262, want de plaatsen zijn beperkt.