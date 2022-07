Patrick Keersebilck: “Gelukkig heeft Cactus voldoende vrijwilligers”

Dit weekend vindt, na twee jaar onderbreking, het Cactusfestival plaats in het Brugse Minnewaterpark. De goesting is groot, de ticketverkoop loopt goed. “Toch zullen we opnieuw tot de laatste dag moeten wachten of alles financieel uitdraait zoals gehoopt”, zegt Patrick Keersebilck.

Door de pandemie is het van juli 2019 geleden dat het Cactusfestival in het Brugse Minnewaterpark kon plaatsvinden – een streep door de rekening van de vzw Cactus Muziekcentrum. Het festival moet immers niet alleen financieel zelfbedruipend zijn, het spekt ook de jaarwerking van Cactus.

Loonkost gedrukt

“Gelukkig reageerde de federale overheid meteen proactief bij het uitbreken van de covid-crisis door het invoeren van het systeem van tijdelijke werkloosheid in onze sector, waardoor de meeste van onze vaste medewerkers hierop konden terugvallen en we zo de loonkost in belangrijke mate konden drukken.”

“Zonder deze tussenkomst waren we deze twee crisisjaren wellicht financieel niet goed doorgekomen”, bekent Patrick Keersebilck (62), directeur van Cactus Muziekcentrum.

Weekendtickets uitverkocht

Sedert begin deze week afficheert de website van het Cactusfestival het bordje ‘weekendtickets uitverkocht’. Midden deze week waren de zaterdagtickets voor 90 procent de deur uit.

“De ticketverkoop loopt goed, maar toch ziet het er traditiegetrouw naar uit dat we opnieuw tot de laatste dag zullen moeten wachten om te zien of we de vooropgezette en noodzakelijke inkomsten effectief halen”, vervolgt Patrick Keersebilck. Slechts één keer in, het verleden, toen de populaire Belgische band Oscar & The Wolf optrad, was het festival lang op voorhand uitverkocht.

700 vrijwilligers

Positief is wel dat het Cactusfestival in tegenstelling tot het folkfestival van Dranouter kan rekenen op voldoende vrijwilligers om deze driedaagse te organiseren. “Wij kunnen niet klagen. Alle medewerkerslijsten waren net, zoals andere jaren, opnieuw erg snel ingevuld.”

“We doen een beroep op 700 medewerkers, het merendeel Bruggelingen. Het festival is dan ook, net als heel onze werking, een echt Brugs gegeven”, aldus de directeur van Cactus Muziekcentrum.

Sammy Slabbinck

Het Cactusfestival houdt vast aan het beproefde concept van ‘festival op mensenmaat’ dat volop inzet op beleving, met één podium en een gevarieerd cateringaanbod, dat de toeschouwers in staat stelt een ‘culinaire reis rond de wereld’ te maken. Ook de inrichting en aankleding van het park past binnen die filosofie.

Dit jaar gaat het collectief Tentakel in die zin een samenwerking met Brugs beeldend kunstenaar Sammy Slabbinck. En in de Oasis op het Bargeplein komt de spelende mens aan zijn trekken. ‘s Avonds zullen dj’s daar voor de nodige sfeer zorgen.

Duurzaam

Cactus gaat er ook prat op een ‘duurzaam’ festival te zijn. “Het verkleinen van onze ecologische voetafdruk doen we dit jaar onder andere door te werken met een volledig vegetarische medewerkerskeuken en door volop in te zetten op het korte ketenverhaal qua leveranciers”, verduidelijkt Patrick Keersebilck.

“Alle afval wordt gescheiden opgehaald en voor 98 procent gerecycleerd. En daar draagt ons publiek z’n steentje toe bij! Op onze bekerinruilstand zullen, net als de voorbije jaren, dagelijks duizenden bekers ingeruild worden voor een zakcentje. Daarnaast wordt ons terrein voor, tijdens en na het festival schoon gehouden door de milieucrew, een team van 85 gedreven vrijwilligers.”

Vaccuümtoiletten

“Nieuw dit jaar zijn de vacuümtoiletten. Die hebben een merkelijk lager waterverbruik dan reguliere toiletten. Ze bieden een waterbesparing van maar liefst 90 procent. Dit is niet alleen voordelig vanuit milieu-perspectief, het zorgt er ook voor dat minder afvaltransport”, aldus Patrick Keersebilck.

Het Cactusfestival vindt plaats van vrijdag 8 tot en met zondag 10 juli in het Minnewaterpark. Info: www.cactusfestival.be