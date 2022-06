Patrick Keersebilck: “30 procent meer bouwkosten voor ons nieuw Cactus Muziekcentrum in Brugge”

Aan de vooravond van het Cactusfestival in het Brugse Minnewaterpark is het nieuwe Cactus Muziekcentrum op het Kanaaleiland zo goed als klaar. Onverwacht stelt zich nog een probleem qua financiering van het project, dat tot nu toe grotendeels met eigen middelen door Cactus gefinancierd werd.

“Dat is een gevolg van de exuberante prijsstijgingen in de bouw, we hopen op constructief overleg met de stad voor een oplossing”, zegt Pattick Keersebilck, directeur van Cactus Muziekcentrum.

Het is een alarmkreet die kan tellen, een week voor de 39ste editie van het Cactusfestival, dat van 8 t/m 10 juli plaats vindt in het Minnewaterpark. Gevestigde artiesten als Robert Plant, Franz Ferdinand, Supergrass, Ben Harper, Balthazar, Intergalactic Lovers en De Jeugd van Tegenwoordig delen de affiche met beloftevol talent als Sylvie Kreusch, Meskerem Mees en K.Zia.

Voorverkoop

“De voorverkoop is iets beter dan voorgaande jaren. Toch is traditiegetrouw de verkoop in de laatste twee weken doorslaggevend. Cactus heeft een publiek van late ticketkopers”, zegt Patrick Keersebilck. “Een goede ticketverkoop is belangrijk, niet alleen voor het voortbestaan van het festival, maar ook voor onze jaarwerking. Cactus is voor 80 procent afhankelijk van eigen inkomsten.”

“We hebben niet de indruk dat het nieuwe strandfestival Live is Live onze verkoop heeft aangetast. Het is afwachten hoe dat nieuwe evenement evolueert. Wilco was ook in de running voor ons festival, maar wou op de 4th of July terug in de VS zijn.”

Keuzes maken

“Sowieso is Live is Live een extra speler in de drukste festivalzomer ooit. Het budget van de muziekliefhebbers is beperkt, mensen moeten keuzes maken. Het is teveel van het goede.”

Desondanks vertrouwt Patrick Keersebilck op de sterkte van de affiche en op het trouw publiek voor een geslaagd 39ste Cactusfestival. Maar er hangt een onverwachte onweerswolk boven Cactus, dat zijn 50-jarig bestaan viert.

Op 15 juli wordt het nieuwe Cactus Muziekcentrum op het Kanaaleiland opgeleverd, de resterende facturen arriveren. “Qua kostprijs zullen we landen op 7,8 miljoen i.p.v. de geraamde 6 miljoen euro. Dat betekent dat onze vzw, die het project grotendeels met eigen middelen financiert, op zoek moet naar extra geld. We worden geconfronteerd met 30 procent meer bouwkosten!”

Extra subsidies

“We hebben onze eigen inbreng verhoogd met een bijkomende lening en besparen door de voorziene repetitieruimtes voorlopig niet af te werken. We zien ons gedwongen aan te kloppen bij Vlaanderen en de Stad. Vanuit Vlaanderen is er, onder impuls van Pol Vandendriessche en Maaike De Vreese, een toezegging van 300.000 euro extra subsidie.”

“We zijn in gesprek met het stadsbestuur. Het verloopt in een constructieve sfeer, we hebben de indruk dat het stadsbestuur het belang van dit project en van Cactus voor Brugge als cultuur- en muziekstad naar waarde weet te schatten. Hopelijk leidt dit ertoe dat we eind oktober de deuren kunnen openen van ons nieuw Cactus Muziekcentrum.”