Orchestre International du Vetex viert 20 jaar en nodigt iedereen uit voor feestweekend in Track

Van 6 tot 8 december organiseert Orchestre International du Vetex een feestweekend in muziekcentrum Track, met op vrijdagavond 6 december de voorstelling van het boek en de expo ‘Vuelta Vetex’ waarin het verhaal van Vetex wordt verteld. Op zaterdag 7 december is er de nieuwe voorstelling ‘Bandura Borders’ waarvoor Vetex samenwerkt met de Oekraïense zangeres Olya Harkava en de Frans-Australische zangeres Pauline Maudy.

Collectief van 15 muzikanten

Het Orchestre International du Vetex ontstond in 2004 in de voormalige textielfabriek ‘Vetex’ in de Kortrijkse Sint-Janswijk. “Eigenlijk hadden we alles behalve het idee om na het buurttheater van Geert Six en de Unie der Zorgelozen door te gaan met de ‘Vetex-Fanfare’”, vertelt Ruben Deprez, de muzikant die begin 2004 het vuur aan de Vetex-lont stak.

“Maar de reacties waren zo positief, dat we eigenlijk geen andere keuze hadden. Het was ook wel iets bijzonder en uniek, een heel bont allegaartje van muzikanten uit Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk die elkaar niet kenden, elkaar nauwelijks verstonden maar toch allerbeste copains werden”.

Meer dan 1.000 concerten

Sindsdien heeft de groep meer dan 1.000 concerten op de teller staan. Van de buurtfeesten in Wazemmes, Jemappes, Béziers of Stasegem tot Couleur Café, la Fête de l’Huma, Dranouter of Esperanzah. Van de pleintjes in Sarajevo tot de metro in Praag. Van de Olympische Winterspelen in Turijn of Mons 2015 tot prestigieuze jazzfestivals in Graz, Krakow, Peking, Buenos Aires, Santander of Montreal. Van bruiloftsfeesten tot begrafenissen, van straattheater tot rockfestivals.

“We hebben met Vetex in die 20 jaren toch wel een mooi muzikaal parcours afgelegd”, vult de Pools-Siciliaans-Franse trompettist Thomas Morzewski aan. Ook hij was er in 2004 al bij en is nog steeds het creatieve brein van het gezelschap. “In het begin waren we natuurlijk een fanfare die zich volop liet inspireren door Balkanmuziek, maar doorheen de jaren zijn we toch ook steeds meer gaan experimenteren met andere genres zoals latin, cumbia en afrobeat.”

Sociaal en maatschappelijk geëngageerd

“Of we nu een straatconcert spelen op een pleintje in Praag of een groot festival voor ARTE-TV in Nürnberg met duizenden mensen voor ons, we blijven altijd Vetex”, zegt de Kortrijkse trombonist Tomas Bulcaen, ook één van de Vetex-sterkhouders sinds 2004. “Bovendien blijven we ook een sociaal en maatschappelijk geëngageerd gezelschap. We werken van in het begin vaak samen met artiesten uit de Balkan, Latijns-Amerika of meer recentelijk ook met diaspora uit Oekraïne en Rusland. Muziek slaat bruggen en laat je even het verdriet in je leven vergeten, ook dat is de kracht van Vetex.”