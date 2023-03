Opvallend: Lichterveldse band ontdekt per toeval dat wereldberoemde rapper nummer pikte

Door een stom toeval heeft de Lichterveldse band Miava ontdekt dat de Amerikaanse rapper Lil Peep hun nummer ‘Silencer’ gepikt heeft. “Hij had het op z’n minst kunnen vragen”, reageert gitarist Brecht Vanvyaene. Nu kan dat alleszins niet meer, want de rapper overleed in november 2017.

Lil Peep is geen kleine garnaal. De Amerikaanse Soundcloud rapper heeft 7,7 miljoen volgers op Instagram en maandelijks luisteren bijna 15 miljoen mensen naar zijn muziek op Spotify. Straf, zeker als je weet dat de muzikant in november 2017 overleed aan een overdosis fentanyl.

Groot was dan ook de verbazing bij de bandleden van de Lichterveldse stonerband Miava, toen ze deze week toevallig ontdekten dat Lil Peep (echte naam Gustav Ahr) hun nummer ‘Silencer’ geplagieerd heeft. “Onze bassist Thijs rook onraad toen hij enkele reacties onder onze video op YouTube las. Zo kwam hij bij de versie van Lil Peep uit”, weet bassist Brecht Vanvyaene. Zijn ‘Lil Yung’ lijkt dan ook heel erg op de song van de Lichterveldenaars. Zo hard, dat wie ‘Silencer’ shazammt, op zijn smartphone te zien krijgt dat het om een nummer van Lil Peep gaat.

(lees verder onder de video)



Pijnlijk, vinden ook de bandleden van Miava. “We vinden het eerlijk gezegd ook wel een beetje grappig”, zegt Brecht. “Maar mochten we Miava niet opgedoekt hebben (de band gaf er in februari officieel de brui aan, red.), dan zouden we hier toch minder kunnen mee lachen hebben. Ik snap dat er in de muziek veel gesampled wordt. Of dat nummers ter inspiratie kunnen dienen voor andere muzikanten. Dat kan oké zijn, maar hij had het toch op z’n minst kunnen vragen. Zeker als je ziet hoe groot onze inbreng in het nummer is.”

Extra pijnlijk: het nummer van Lil Peep werd al bijna twee miljoen keer beluisterd op YouTube, terwijl het origineel van Miava het moet stellen met 34.000 views. Mogelijk liepen de West-Vlamingen dus inkomsten mis. “Of we stappen zullen ondernemen? Geen idee, we moeten dat nog bespreken. Misschien kunnen we via Sabam nog iets recupereren”, zegt Brecht.