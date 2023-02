Zeven jaar na overlijden drummer Jelle legt metalband Miava definitief de gitaren neer

Miava houdt er definitief mee op. Dat maakte de metalband uit Lichtervelde dinsdag bekend, dag op dag zeven jaar nadat drummer Jelle Tommeleyn op 24-jarige leeftijd het leven liet.

Miava, dat aanvankelijk Maria Isn’t A Virgin Anymore heette, ontstond 14 jaar geleden. Brecht Vanvyaene, Jelle Reynaert en Thijs Vangheluwe uit Lichtervelde besloten toen samen met Jelle Tommeleyn uit Torhout instrumentale metal te gaan maken. Met succes: de band reeg de optredens in binnen- en buitenland aan elkaar en maakte naam binnen het genre. Aan die steile opgang kwam op 7 februari 2016 een abrupt einde, toen drummer Jelle Tommeleyn om het leven kwam bij een verkeersongeval.

Er kwam een eenmalige reünie op het herdenkingsevenement Hardt, ter nagedachtenis van Jelle. En in 2019 gaven de overige bandleden Miava nog een nieuwe kans met drummer Joppe Vandewalle. Die comeback was echter geen lang leven beschoren. De band bracht al een tijdlang geen nieuwe muziek meer uit en trad niet meer op. Nu, dag op dag zeven jaar na het overlijden van Jelle, kondigt Miava aan er definitief mee op te houden.



“We beseffen dat Miava zonder Jelle nooit meer zal zijn wat het was, dus beslisten we te stoppen”, klinkt het op Instagram. “We zijn ontzettend dankbaar voor alles dat we mochten meemaken. Bedankt ook aan iedereen die ons steunde. Voor altijd in ons hart!”

De muziek van Miava blijft te beluisteren op Spotify. Daar kan de band nog altijd rekenen op bijna 7.000 maandelijkse luisteraars. Every Heart Is A Beating Piece Of Shit spant de kroon met zo’n 850.000 streams. Het nummer schopte het vorig jaar ook nog tot de 63ste plaats in De Zwaarste Lijst van Studio Brussel. In de Staalhard 100 van Willy kaapten ze dan weer de 50ste plaats weg.