Optreden Scala door vzw Ookunst uitgesteld naar april

Het optreden van het meisjeskoor Scala, onder leiding van de Kolacnybrothers, dat zou plaatsvinden in de kerk van Kortemark op 17 december, wordt verplaatst naar vrijdag 1 april van volgend jaar. De organisatoren, de vzw Ookunst, vond het niet langer verantwoord om een grote groep mensen samen te zetten.

“Is het nog verantwoord om meer dan 450 mensen dicht bij elkaar samen te brengen in de huidige context?” vroegen ze zich bij Ookunst af. “Ook al nemen we onze voorzorgen met Covid Save Ticket en mondmaskerplicht, dan nog valt het risico niet in te schatten.”

Met dank aan Steven Kolacny

“Wat een feestelijke viering van 25 jaar OOkunst en 25 jaar Scala zou moeten worden, kunnen we niet in mineur laten doorgaan. Daarom hebben we in overleg met Scala beslist om het optreden te verplaatsen naar vrijdag 1 april 2022. Hierbij een speciaal woordje van dank aan Steven Kolacny voor het begrip en zijn medewerking om tot een oplossing te komen. “

Wie al kaarten had gereserveerd, kan deze omzetten naar nieuwe datum of terugbetaald krijgen.

Uiteraard zijn er voor vrijdag 1 april nog kaarten te verkrijgen. Daarvoor kan je een mail sturen naar roger.leyn@skynet.be