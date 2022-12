Nieuwe band ‘Girls from Below’ stelt zich voor aan Izegems publeik: “Vaste waarde worden in coverscene”

Zaal Valentino daverde op zijn grondvesten. ‘Girls from Below’ stelde er zichzelf voor aan een publiek van genodigden. En men zag en hoorde dat het goed was. Izegem is een nieuwe coverband rijker.

En die band bestaat voor een groot stuk uit leden van I-Conn. Die groep verzamelde roem in eigen streek, onder meer met optredens op Bosmolens Ommegang en de Kroegentocht. En op dergelijke events hoopt ‘Girls from Below’ straks ook te staan. Steven Maertens (gitaar) is nieuw in het gezelschap dat voor voor het overige bestaat uit Dieter Dutilleux (zang), Piet Deveugele (drums), Tim Werbrouck (bas) en Geert Crombez (leadgitaar).

Ook de laatste twee zijn nieuw. “Wij repeteren in een zaaltje boven Beweegpunt in de Roeselaarsestraat. En onze eerste toehoorders, waren eigenlijk de meisjes die onder ons aan het sporten waren. Van daar dus ‘Girls from Below’.” Ook deze band legt zich toe op covers, van rock over new wave tot punk. “Die proberen we een wat sensuele toets te geven. En er zitten ook wat Nederlandstalige nummers tussen.”

Ondertussen staat ook al een personeelsfeestje in het VTI op hun lijstje.

Op Geert uit Harelbeke na, zijn de bandleden ook allemaal Izegemnaars. “Allemaal veertigers met een passie voor muziek. We willen graag een vaste waarde worden in de coverscene.”

En ondertussen is de kans niet onbestaande dat Girls from Below volgend jaar te horen zal zijn op de Kroegentocht, op vrijdag 12 mei 2023. (WVS)

Wie de groep wil contacteren kan dat het best via hun Facebookpagina.