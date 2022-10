Nieuw album ‘Oostende’ voor Pierre Goudesone: “Ook mijn volgend album wordt er één in het dialect”

Goudi gooit het met zijn nieuwe album ‘Oostende’ over een andere boeg met songs in het dialect. En dat smaakt naar meer, want ook zijn volgende album zal zo klinken.

“Net zoals de bluesmuzikanten weet niemand wanneer ik geboren ben”, grapt vijftiger Pierre Goudesone. Hij is een icoon van de Belgische new wave en richt midden jaren ’80, na een verhuis naar Brussel, de band Flesh & Fell op waarmee hij in de eighties en in 2013/2017 hoge ogen gooit. In de jaren ’90 had hij zijn eigen opnamestudio en band Speaking Tea waarvan hij het brein was, maar niet de zanger.

Sinds 2007 is hij bekend als Goudi. ‘Oostende’ is zijn vierde album. “Ik kan leven van de muziek. Het blijft natuurlijk wel een gevecht om dat te kunnen blijven doen. Naast mijn eigen band en projecten heb ik ook altijd studiowerk en postproductie gedaan. Ik ben nu meer dan tien jaar bezig als Goudi. Na mijn derde album had ik geen platenfirma meer en ik had zin om iets anders te doen Op mijn eerste album stond al een nummer in het Oostends, ‘Ieder uusje z’n kruusje’. De respons was goed en mijn producer raadde me aan eens volledig in het Oostends te zingen. Het is een taal die zich gemakkelijk laat zingen. En als ik eens mijn tekst vergeet, kan ik er iets tussen lappen”, lacht Pierre.

Oostende

Pierre zingt, doet de bas en keyboards en ook zijn zoon Igor werkte mee: hij verzorgt een stukje rap met zijn eigen tekst. “Hij heeft zijn eigen bandjes en is bevriend met Stikstof en Zwangere Guy, die ik dan ook heb leren kennen. Toen producer Ron Reuman zei dat er nog een stukje rap nodig was op het nummer ‘Alles kan wachten’ was het voor mij evident dat Igor dat zou doen. Hij schreef zelf de tekst en ik ben heel tevreden met dat resultaat. Ook Axl Peleman werkte mee en schreef een arrangement. Het album was al enige tijd klaar, maar toen kwam de pandemie. Inmiddels heb ik zes singles uitgebracht. Het nieuwste nummer Belgica is een ode aan iconen van ons land en uiteraard komen daar ook Spilliaert, Ensor, Mercator en Arno in voor. Van dat nummer hoop ik dat het in Franstalig België opgepikt wordt.”

Voor de clip van de 2022-versie van ‘La Belgique est chic’ deed hij een beroep op acteur Tibo Vandeborre (Undercover, De Bende van Jan De Licht, Rundskop…) en Lubna Azabal. De opnames vonden plaats op de Oosteroever en in de Westhoek. Ook de clips van andere Goudi-nummers werden in Oostende opgenomen.

Arno

Als slogan voor het album koos Pierre bewust voor ‘Alles kan wachten tot morgen’: “Die is gekozen als reactie op hoe het leven tegenwoordig in elkaar zit. Alles moet snel gaan, men wordt gepusht en er is een rush. Tot we in de pandemie terecht kwamen. Toen kon plots alles wachten tot morgen.”

Het openingsnummer ‘De Tied’ voegde hij pas op het laatst toe: “De tijd staat voor niemand stil. Het is een nostalgisch nummer over hoe ik voor het eerst in Brussel kwam voor een concert van Frank Zappa. Voor dit album zou ik ook met Arno iets samen doen. We zagen elkaar in 2019 en spraken af, maar kort nadien kreeg hij zijn diagnose. Ik heb hem nadien nog gesproken, maar durfde het niet meer vragen want hij was bezig met een ander gevecht. Het is er dus nooit van gekomen.”

Optreden

Pierre schreef zo veel songs dat hij nog een tweede album plant met songs in het dialect: “Eerst wil ik dit album verder promoten en optreden. Pas nadien zal de mindset er zijn om aan de slag te gaan met nieuw werk.”

Dat optreden is voor hem belangrijk: “Ik stond deze zomer op de Paulusfeesten en dat beviel me. Ik zou er graag in 2023, voor de 50e verjaardag bij zijn. De organisatoren vonden het optreden heel fijn en ze zouden nog van zich laten horen.”