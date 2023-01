New Year Proms is eerste concert voor dirigent Sara Markey: “Elke dag met muziek bezig”

Sinds oktober van vorig jaar is de 30-jarige Sara Markey, dochter van Frank en Francine Van Biesbrouck, de nieuwe dirigent van de Rumbeekse harmonie Sint-Cecilia. Ze volgt Peter Peeters op. Het concert New Year Proms, in het derde weekend van januari, wordt haar vuurdoop.

Met Sara zwaait er opnieuw een Markey met het dirigeerstokje. Haar vader, Frank Markey, was decennia lang de dirigent bij de Rumbeekse harmonie. “Vanaf het derde leerjaar volgde ik een muzikale opleiding met klarinet en piano als instrumenten”, vertelt Sara.

“Na het middelbaar volgde ik aan het conservatorium in Gent een vijfjarige opleiding met daarin onder andere het keuzevak ‘directie’, specifiek gericht op de kunst van het dirigeren.”

“Ik kom uit een muzikaal nest. Mijn vader Frank, ook muziekleraar, was meer dan een kwarteeuw dirigent van de harmonie Sint-Cecilia en moeder Francine is al 35 jaar spelend lid en tevens secretaris. Via hen ben ik bij dezelfde harmonie terechtgekomen, nu al 21 jaar geleden. “Dagelijks ben ik met muziek bezig”, vertelt Sara enthousiast verder. “Ik geef notenleer en muziekles in STAP (Stedelijke Academie voor Podium Kunsten) in Roeselare en in de verschillende filialen. Ik ben sinds 2017 dirigente bij de Bevernootjes, het jeugdensemble van de harmonie Verbroedering in Beveren en sinds vorig jaar hanteer ik het dirigeerstokje van de Beverse harmonie.”

Solisten

“We hadden recent op vrijdag 16 december een druk bijgewoond kerstconcert in de heilige Kruisverheffingskerk.”

Nu ligt de focus op de 28ste editie New Year Proms, straks op zaterdag 21 en zondag 22 januari in OCAR. “Het programma was al deels door mijn voorganger samengesteld, het is nu aan mij en de voltallige harmonie, met ongeveer 50 muzikanten en twee solisten, om na twee coronajaren er opnieuw een muzikaal hoogtepunt van te maken. Ook onze jonge muzikanten van Jorum met als dirigent Carla Pattyn zijn in volle voorbereiding en nemen een deel van de Proms voor hun rekening. Bestuursleden van de Gezinsbond Rumbeke zorgen opnieuw voor de logistieke ondersteuning en het uitbaten van de bar. Op zaterdag is er na het concert livemuziek en dans met het orkest The SB’s en op zondag livemuziek met Davy Depraetere, die ook de presentatie verzorgt. De regie is dit jaar in de goede handen van Christ Soenen. (AD)

Het concert New Year Proms vindt plaats op zaterdag 21 januari om 19.30 uur en zondag 22 januari om 15 uur in zaal Ocar. Genummerde kaarten vind je bij Optiek Verbeke, Sint-Petrus en Paulusstraat 19 of online via newyearproms@gmail.com