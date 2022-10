Mirek Coutigny heeft online single klaar: “Muziek is ideaal tegenwicht voor deze donkere tijden”

De muzikale weg die Ieperling en klassiek geschoold pianist-componist Mirek Coutigny (30) de afgelopen 20 jaren heeft afgelegd, getuigt van een gestage groei waar menig muzikant slechts van kan dromen. Mirek doet het door zich te omringen met gelijkgestemde geestesgenoten. Die muzikale symbiose resulteert op 7 oktober in de release van de online single ‘No More’ om dan een volwaardige vinylplaat voor te stellen op 17 februari 2023.

Ondertussen heeft Mirek Coutigny de vredesstad ingeruild voor Dendermonde. “Het is veel centraler gelegen, maar ik kom nog ontzettend graag naar de Westhoek en Ieper, waar zowel mijn ouders als grootouders wonen. Maandelijks lukt niet altijd, maar het is fijn om naar mijn bakermat terug te keren. Hier in Sint-Gillis-bij-Dendermonde, waar ik nu woon met mijn vriendin Ella Vermeir, sta ik snel in Brussel, Antwerpen of Gent. Afspreken met muzikanten om de studio in te duiken is veel makkelijker en dat opent dan weer deuren die anders – wie weet – gesloten waren gebleven.”

“Ik heb me lang een beetje een muzikaal manusje-van-alles gevoeld, maar door me te focussen op mijn eigen project kwam alles wonderwel samen. Misschien ook een beetje dankzij corona, want tijdens die lockdown legde ik mezelf structuur op door bijna dagelijks vijf uur te werken aan muziek.”

Het Verse Vis-concours van Leffingeleuren in 2019 leverde hem zowel de Publieksprijs als de Prijs van de Jury op, vertelt Mirek enthousiast alsof het gisteren was. “Door dit te winnen hebben we meer zin gekregen in live spelen. Dat deed ik vanaf 2018 met Jonathan Bonny (slagwerk) en Jolien Deley (cello) en vanaf het najaar kwam daar ook Klaas Tomme (basgitaar/gitaar) bij die mee nadacht over de plaat die ik in gedachten had. Voor mij bleek het boek ‘Station Eleven’ van de Canadese schrijfster Emily St. John Mandel een grote inspiratiebron. Het gaat over een pandemie van een veel grotere orde dan corona. Daarbij vergaat de wereld net niet, maar de weinige overblijvers blijven niet stilstaan en proberen er terug iets van te maken. Het is eigenlijk een heel donker thema, maar ook een boek vol hoop. Dat is ook het uitgangspunt geweest van mijn plaat Through Empty Landscapes and New Beginnings. Je hebt gelijk als je zegt dat er tempoversnellingen inzitten met rustpunten en accentjes, soms speels maar evengoed melancholisch.”

Visitekaartje

Er is ook een bijhorende videoclip gemaakt door Bas Verbruggen. “We zijn gaan filmen in Park Hoge Kempen. Dat is vergane steenkoolhistorie waar de natuur het nu heeft overgenomen. Je ziet schoonheid en verval die hand in hand gaan. Dat gevoel wil ik de luisteraar ook heel traag laten ervaren. We zullen dat tijdens onze liveoptredens die we plannen onderstrepen met sterke beelden, want we hebben nog twee andere videoclips in petto. Het is zeker geen easy listening muziek, maar het is moeilijk om er een genre op te kleven. Vergelijk het gerust een beetje met de groepen Nordmann (Belgische elektronische jazzrockband, red.) en Mogwai (Schotse postrockband). Al heb ik ook een evolutie gemaakt, want er staan twee nummers op onze plaat met zang. Meer zelfs: het is mijn vriendin die de zangpartij voor haar rekening heeft genomen. Ze heeft zelf de tekst mee geschreven op basis van het verhaal van ‘Station Eleven’ en er ook een hoopvolle boodschap in gestoken.”

Mirek vindt dat zijn muziek ideaal is als tegenwicht voor donkere tijden. “Pandemie, klimaatcrisissen of oorlogen: we moeten steeds hoopvol blijven zoeken naar oplossingen. Tijdens het schrijven van die muziek kon ik alvast een paar uur ontsnappen aan de realiteit. Al mag je me niet verkeerd begrijpen, want ik sluit mezelf niet af. Ik vind het nog steeds belangrijk om in de wereld te staan en het verhaal langs verschillende kanten te bekijken, zeker in deze tijden van fake news en sociale media. Mijn muziek nodigt uit om te vertragen. Met dit project geef ik mijn visitekaartje af aan regisseurs en artiesten die met mij willen samenwerken. Ik ben nu bv. bezig met muziek te schrijven voor een dansvoorstelling van de Kopergieterij.” Omdat muzikanten ook moeten leven, geeft Mirek halftijds muziekles piano. “Ik leer cursisten ook muziek schrijven en laat hen kennismaken met elektronica. En daarnaast komen er telkens nieuwe projecten op me af. Dat is dan ook het doel: leuke mensen ontmoeten en bij elke plaat zal ik weer een stap verder staan. Over twintig jaar zal ik dan hopelijk kunnen zeggen dat ik mijn eigen verhaal geschreven heb.” (DS)

De eerste singles van het album ‘The Road’ en ‘No More’ kunnen nu beluisterd en gestreamd worden via Spotify, Apple Music, YouTube en alle andere streamingsdiensten. Info: www.mirekcoutigny.com.