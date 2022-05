Milow én De Kreuners zorgen voor een volle tent op het Labadoux Festival in Ingelmunster

Niet enkel Milow én De Kreuners, maar ook heel wat andere groepen die optraden zullen een mooie herinnering overhouden aan hun aanwezigheid op de 34ste editie van het Labadoux Festival.

Inderdaad, het was heel druk op het festivalterrein, waardoor de concerttent telkens tot in de nok was gevuld voor de optredens van Milow én ook van De Kreuners.

Tijdens het optreden van Milow werd er een taart met kaarsjes op het podium gedragen, want vandaag is de zangeres jarig en dus hoorde ze al op het festival de happy birthday weerklinken. Bij het optreden van De Kreuners gingen de lichtjes van de gsm’s aan tijdens het nummer ‘Meisjes’.

Walter Grootaers had zoveel te vertellen op het podium, waardoor het publiek werd opgezweept om er werkelijk een sterk optreden met hoge decibels van te maken. En vandaag? Vandaag ben je opnieuw welkom op Labadoux voor de familiedag met optredens van o.a. Luka Bloom, Guy Swinnen Band, De Mens … De prijs voor een ticket kost 25 euro.

Info: www.labadoux.be