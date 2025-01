Met Jonas Nuttin (21) van ANDRO!DZ is nog een Kortrijkzaan finalist bij De Nieuwe Lichting

Kortrijk Muziekstad? Als het van De Nieuwe Lichting afhangt zeker wel. Arend Delabie is een van de finalisten van de liedjeswedstrijd, maar ook stadsgenoot Jonas Nuttin (21) hoopt te winnen. Hij speelt toetsen bij drum-‘n-bassband ANDRO!DZ.

In de biografie van ANDRO!DZ mag dan wel Gent staan als thuisbasis, één vierde van de band is Kortrijks. De 21-jarige Jonas Nuttin zorgt er als toetsenist mee voor de muziek. Hij en zijn drie kompanen vormden de band met de ambitie om drum-‘n-bass live tot een hoger niveau te tillen.

Hun concept lijkt alvast aan te slaan, want ze konden de professionele jury van De Nieuwe Lichting overtuigen met hun nieuwe single Forward. De wedstrijd van Studio Brussel is aan zijn dertiende editie toe, ANDRO!DZ is een van de finalisten.

Mooie kans

Vanaf 24 januari om 16 uur kan er gestemd worden op de negen finalisten. Voor ANDRO!DZ zou het een mooie kans betekenen om nog meer optredens te scoren. Ze gaan er dan ook prat op dat ze vooral live niet te versmaden zijn. “Met onze selectie voor De Nieuwe Lichting verstevigen we onze plaats als een van de veelbelovende bands in België”, klinkt het.

Hoe ze hun optredens omschrijven? “Snelle ritmes botsen met zware baslijnen. Begeleid door live visuals ontstaat een unieke energie door hybride drums, analoge synthesizers en emotievolle zang die op een diep menselijk niveau contact maakt”, vertellen ze. Binnenkort wellicht te ontdekken op een podium in de buurt. (JDr)