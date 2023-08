Marktrock Poperinge zet in op duurzaamheid: “Frisse pintjes in 30.000 herbruikbare bekers”

Marktrock Poperinge mag op vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus uitpakken met haar 36ste editie. Op de affiche onder andere tributeband De Kreunaers 2.0, coverband Crystal Moon, #LikeMe, Belle Perez en Gers Pardoel. Deze editie zet de organisatie ook in op duurzaamheid en pakt uit met herbruikbare bekers.

“Marktrock Poperinge is een stadsfestival op een relatief beperkte oppervlakte. We sporen dan ook alle bezoekers aan om zo goed als mogelijk hun afval te recycleren aan de hand van de diverse afvalpunten. Voorts proberen we de toepassing van vervuilende stroomgroepen tot een minimum te beperken. We streven er ook naar om het aantal leveranciers tot een minimum te herleiden, zodat we het aantal transporten tot een minimum kunnen brengen. Dit heeft dan een positieve impact op onze CO2-uitstoot. We proberen onze bezoekers ook aan te sporen om de fiets te nemen. Zo hebben we sinds vorig jaar een uitgebreidere fiets-parking ter hoogte van de Sint-Bertinuskerk”, leggen voorzitter Bart Decrock en ondervoorzitter Arne Vanhee van Marktrock Poperinge uit.

30.000 bekers

Vanuit de organisatie werd bewust gekozen om in 2023 te starten met herbruikbare bekers. Vanaf 2024 geldt een algemene verplichting. “We hebben ervoor gekozen om gefaseerd te starten, zijnde met een mix van PET-flessen voor frisdrank en water, en herbruikbare bekers voor de andere dranken. Ook daar kiezen we bewust voor. Aangezien we bij de voorbereidingen gemerkt hebben dat we te grote uitdagingen hebben op vlak van opslaglocatie tijdens Marktrock, capaciteit om af te wassen, nood aan heel wat extra medewerkers…”, zegt Bart.

“Wellicht gaan we dan over naar 100% herbruikbare bekers als het systeem getest is en op punt staat. Na de 36ste editie gaan we evalueren en kijken wat er beter kan. Het is wel onze doelstelling om zo snel mogelijk over te schakelen op 100% herbruikbare bekers. Het aantal wegwerpbekers hangt sterk af van jaar tot jaar. Als we kijken naar vorig jaar, mag je zeker al rekening houden met enkele tienduizenden bekers. Het finale aantal hebben we nog niet bepaald, maar we schatten dat er ongeveer dertigduizend bekers nodig zullen zijn.”

Praktisch

De bezoekers kunnen bij het standje van de drankbonnetjes een jeton kopen die ingeruild kan worden voor een herbruikbare beker. “Bij een volgende consumptie dient deze beker ingediend te worden. In ruil krijgen ze een vers fris pintje in een nieuwe herbruikbare beker. Pils, kriek, wijn & Sint-Bernardus zullen in herbruikbare bekers geserveerd worden. Intern hebben we ervoor gekozen om de bezoekers de mogelijkheid te bieden om een herbruikbare beker aan de toog in te ruilen tegen een jeton, wanneer er bijvoorbeeld overgeschakeld wordt naar een frisdrank. Zo hoeft de bezoeker niet heel de avond zijn beker ‘vast’ te houden. Qua afwas hebben we ervoor gekozen om alle bekers vuil terug te geven.”

“Het finale aantal hebben we nog niet bepaald, maar we schatten dat er ongeveer dertigduizend bekers nodig zullen zijn”

De herbruikbare beker of jeton kan terug afgegeven worden, waarbij de waarborg terug bezorgd wordt. “Op vrijdag dient dit te gebeuren in de twee togen die open zijn. Op zaterdag zal er een apart inzamelpunt zijn. We hebben een partnership afgesloten met CCV voor de terugbetaling van de waarborg. We opteren immers voor een cashless refund. Bij het indienen van de beker of jeton zal de bezoeker een QR-code krijgen, via welke de waarborg terug gevraagd kan worden. Deze waarborg wordt dan binnen de week na Marktrock terug gestort op de rekening van de bezoeker”, legt Arne uit.

(Lees verder onder de foto.)

De organisatie liet ook zelf bekers produceren met het Marktrock-logo als opdruk. Deze bekers zullen onder andere tijdens het happy hour op vrijdag gebruikt worden. © gf

“Een echt plan B bestaat er niet moesten de herbruikbare bekers niet de ideale beslissing zijn, aangezien blik verboden is én er een verplichting heerst op herbruikbaar materiaal. We hebben echter geprobeerd om de risico’s te spreiden door het gebruik van een mix van PET-flessen en herbruikbare bekers. Zo vermoeden we dat de impact haalbaar moet zijn op de organisatie.”

Helpende handen

“Naast de praktische beslommeringen hebben we ook nood aan extra helpende handen voor het inzamelen van de bekers, het inzamelpunt en ook het aanleveren van de (verse) herbruikbare bekers aan de togen. We hebben hiertoe een oproep gelanceerd op Facebook, waarop er positief werd gereageerd. We kunnen echter elke vrijwilliger gebruiken, dus bij deze nogmaals een warme oproep”, zegt Bart.

“De grootste hoeveelheid herbruikbare bekers zal ons bezorgd worden via Philip Lahaye en Inbev. We hebben er echter voor gekozen om ook zelf bekers te produceren met het Marktrock logo als opdruk. Deze bekers uit polypropeen materiaal zijn van hoogwaardige kwaliteit en zullen diverse keren gebruikt kunnen worden. Deze bekers zullen onder andere tijdens het happy hour op vrijdag gebruikt worden.”

Geïnteresseerden als vrijwillige medewerker mogen contact opnemen via info@marktrockpoperinge.be