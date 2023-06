Marktrock Poperinge pakt uit met sterke line-up: “Opnieuw muzikale hoogdagen maken”

De organisatie van Marktrock Poperinge heeft opnieuw alles op alles gezet om uit te pakken met een aantrekkelijke affiche voor de 36ste editie. Geen eenvoudige opdracht na de verjaardagseditie van vorig jaar met 10.000 bezoekers.

“We gingen opnieuw geen uitdaging uit de weg en maakten we er terug een erezaak van om het laatste weekend van augustus een gratis festivalweekend te organiseren te midden van ons stadscentrum. De editie 2022 was overweldigend met iets meer dan 10.000 enthousiaste bezoekers. We hebben er eigenlijk geen woorden voor. We hebben een ongezien aantal bezoekers mogen ontvangen, een record op onze verjaardagseditie. Hetgeen ons zeker zal bijblijven, is dat de voorraad aan drank reeds rond 19 uur uitgeput was, ondanks dat we 20 procent meer besteld hadden ten opzichte van ons vorig recordjaar. Dankzij de goede samenwerking met onze brouwer Lahaye en de vele helpende handen zijn we er uiteindelijk in geslaagd om de voorraad terug aan te vullen. We wensen dan ook nog eens uitdrukkelijk alle medewerkers en partners te bedanken. Zonder hen zou Marktrock geen 36 edities bestaan”, zegt voorzitter Bart Decrock namens het bestuur van Marktrock Poperinge.

Break-even

“Wat ons betreft, wordt er niet gestreefd naar een specifiek bezoekersaantal. Voor ons primeert de tevredenheid van de bezoeker en hopen we uiteraard op een voldoende opkomst om minimum break-even te draaien. We zijn ondertussen al terug een eindje bezig met de voorbereiding van de organisatie voor komende zomer. Aan de formule werd weinig gesleuteld. Een reeks topartiesten en een vermaarde dj om het geheel in de vroege uurtjes in stijl af te sluiten. Ook in 2023 is er plaats voor de afterworkparty op vrijdagavond”, vult Arne Vanhee aan.

“Het herdenkingsmoment aan onze overleden PR-manager Frank bezorgt ons nog altijd kippenvel”

De verjaardagseditie van 2022 was een eerbetoon aan overleden PR-manager Frank Neuville. “Naast het grote bezoekersaantal was het meest beklijvende de herdenkingsmomenten die ingelast werden doorheen het weekend. Het algemene eerbetoon op het grote podium, met alle bestuursleden en Frank’s vrouw Joke en kinderen, bezorgt ons nog telkens kippenvel als we eraan terugdenken. Frank heeft enorm veel betekend voor Marktrock en blijft voor eeuwig in onze harten”, klinkt het bij Bart en Arne. “Vandaar heeft het bestuur ook beslist om de opvolging voor Frank niet ver te zoeken aangezien we de vraag gesteld hebben aan Joke. Zelf was ze ook vragende partij om de taken waar te nemen. Artiesten boeken vergt heel veel durf, geduld, onderhandeling en opvolging, doch heeft ze dit perfect uitgevoerd.”

Jong, oud en ambiance

De organisatie van Marktrock Poperinge lanceert de volledige line-up voor vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus. “Sinds een aantal jaar focust de organisatie zich op een gezinsfestival dat een brede doelgroep moet aanspreken en makkelijk toegankelijk – en dus gratis – moet zijn. Vorig jaar was de kers op de taart, met een ongeziene opkomst én engagement vanuit onze partners en medewerkers. Vandaar hebben we er in 2023 ervoor gekozen om dezelfde weg op te gaan. Op vrijdagavond, een gezellige opener met opnieuw de afterworkparty mét Happy Hour, gevolgd door een tribute en een coverband. Op zaterdag gaan we met een mooie opbouw van jong naar ouder en ambiance”, zegt Bart. “De afterparty start met dj T-Fort om 17.30 uur. Happy Hour zal plaatsvinden van 18 tot 19 uur. De Kreunaers 2.0, de tributeband van De Kreuners staan op het podium om 20.50 uur.”

(Lees verder onder de foto.)

De Faute Bendt bracht vorig jaar een eerbetoon aan overleden PR-manager Frank Neuville. © LBR

De eerste dag van Marktrock Poperinge wordt afgesloten om 22.50 uur met Crystal Moon. “Coverband Crystal Moon blaast dit jaar 25 kaarsjes uit en dat willen ze uitgebreid vieren met een allerlaatste show. One Last Time gaat deze klasseband de baan op met een knallende live-show. Na 25 jaar neemt Crystal Moon ook afscheid.”

Klassiekers

De Brugse band D:Zine speelt op zaterdag 26 augustus om 14.30 uur. “Om 16 uur volgt de razend populaire jeugdreeks #LikeMe. Het is een fictiereeks met een hoog musicalgehalte met bewerkingen van Vlaamse en Nederlandse klassiekers. Deze verrassende muzikale reeks verbindt generaties: Ketnetters van nu kunnen kennismaken met de Nederlandstalige klassiekers uit de tijd van hun ouders. In de uitzendingen krijgen bekende Belgische en Nederlandse klassiekers een eigentijdse musical makeover. ‘Vlaanderen m’n Land’, ‘Soldiers of Love’ en ‘Laat Ons Een Bloem’ haalden zelfs de Top 10 van de Vlaamse Ultratop 50. In de zomer van 2023 zal #LikeMe voor de allerlaatste keer touren doorheen Vlaanderen. Erbij zijn is de boodschap.”

“We vermoeden dat de line-up terug heel wat bezoekers zal bekoren en we hopen dus op een massale opkomst”

De winnares van de Regi Academy, Pauline, staat om 17.30 uur op het podium. We kennen haar van de singles ‘Duizend sterren’ en ‘Lost without you’. Ook Belle Perez zakt dit jaar af naar Marktrock Poperinge en staat om 18.35 uur op het programma. “Haar alom bekende klasse en zangkwaliteit, in het spannende pakje van een partyanimal. Natuurlijk krijg je Belle’s beste in pure danspop-stijl voorgeschoteld, scherper, sensueler en stoerder dan ooit: Enamorada, El Mundo Bailando… En dan knalt daar een extra lading Spaanse peper de markt op in op de bloedhete vibes van Born to be Alive en de strakke reggaeton van Despacito.”

Massale opkomst

Gers Pardoel, bekend van ‘Ik neem je mee’, ‘Louise’ en ‘Zo bijzonder’ volgt om 20.35 uur. “Level Six verwelkomen we om 22.30 uur. Ze zijn al tien jaar niet meer weg te denken van de Vlaamse festivalpodia en ze speelden Marktrock Poperinge al eens plat in 2014. Ze vieren dit jaar hun 10-jarig bestaan en dat doen ze met een nog straffere, nog indrukwekkendere show dan we van hen gewoon zijn. De 36ste editie sluiten we af met dj F.R.A.N.K. Hij is sinds 2017 Master of Ceremony bij Back To The 90’s & 00’s en Moosebar XXL in het Antwerpse Sportpaleis. Hij stond ook mee aan de wieg van het bekende Jumper-label dat in de 90’s voor hits zorgde zoals Halloween van Da Boy Tommy”, klinkt het bij Bart en Arne.

“Eerst en vooral duimen we uiteraard voor goed weer. Daarnaast vermoeden we dat de line-up terug heel wat bezoekers zal bekoren en hopen we dus op een massale opkomst. De organisatie heeft vorig jaar de oefening gemaakt om de benutbare capaciteit te vergroten, teneinde een grotere massa beter op te vangen. We blijven uiteraard beperkt door de grootte van het Marktplein, maar alle beetjes helpen. Marktrock Poperinge hoort gratis te zijn én plaats te vinden op de Grote Markt van Poperinge.”