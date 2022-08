Marktrock Poperinge eert overleden PR-manager Frank Neuville: “Onmisbaar puzzelstuk van onze organisatie”

De verjaardagseditie van Marktrock Poperinge werd vrijdagavond met een heuse afterworkparty en een happy hour op gang getrokken. Dj’s Nevermind & Dizzy Dropz, de Faute Bendt en dj Dimitri Wouters hebben de toon gezet voor de 35ste editie. De organisatie bracht vrijdagavond ook een eerbetoon aan hun overleden PR-manager Frank Neuville. “Graag een applaus dat ze het tot hierboven kunnen horen.”



De organisatie van Marktrock Poperinge kan eindelijk hun verjaardagseditie op het grote publiek loslaten. REGI LIVE, Metejoor, De KetnetBand en Les Truttes zullen zaterdag alvast de Grote Markt inpalmen voor de 35ste editie. Vrijdag werd het tweedaags festival op gang getrokken met een afterworkparty en een happy hour. Het werd een mooie start van het feestweekend met dj’s Nevermind & Dizzy Dropz. De Faute Bendt bracht de grootste foute hits aller tijden naar de markt. Het was aan DJ Dimitri Wouters om de vrijdagavond uit te spelen. “Heel wat mensen zijn afgezakt naar de Grote Markt. De opkomst is veel beter dan we gedacht hadden. Dat doet deugd”, zegt Bart Decrock, voorzitter Marktrock Poperinge.

Eerbetoon

De 35ste editie wordt door de organisatie opgedragen aan PR-manager Frank Neuville (51). In maart 2022 moest de organisatie afscheid nemen van Frank. Hij overleed aan de gevolgen van kanker. “Frank is een onmisbare puzzelstuk van onze organisatie. Hij heeft jaren zijn taak van PR-manager en begeleiding van artiesten met hart en ziel uitgeoefend”, aldus Bart.

Op vrijdagavond werd een herdenkingsmoment georganiseerd voor Frank. De Faute Bendt bracht het nummer ‘Follow the Sun’. Een lied dat ook tijdens de afscheidsplechtigheid van Frank werd gespeeld. Het gebeurt niet vaak, maar het publiek van Marktrock Poperinge was oorverdovend stil. “Graag een applaus dat ze het tot hierboven kunnen horen”, sprak presentator Edwin Ghequire en daar zorgde de gevulde Grote Markt voor. Ook op zaterdagavond wordt een eerbetoon aan Frank gebracht.

De festivalsdag op zaterdag ziet er als volgt uit:

*14.00 uur: O Parleur

*15.20 uur: Edward

*16.45 uur: De KetnetBand

*18.20 uur: Metejoor

*20.30 uur: Regi LIVE (met Camille, Jaap Resema, Olivia en Pauline)

*22.40 uur: Les Truttes

*00.15 uur: Dj Wout

*Einde om 2 uur