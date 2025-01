Lenny Kuhr met Astrid ‘Troubadour’ Sioen in CC De Balluchon: “Lenny is mijn grote voorbeeld”

De Nederlandse chansonnière Lenny Kuhr zal het podium delen met de lokale getalenteerde artieste Astrid Sioen op vrijdag 7 februari in CC De Balluchon.

Het belooft een avond te worden waarin klassiekers en nieuwe nummers in een warme setting tot leven komen. Lenny Kuhr, die het Eurovisiesongfestival won in 1969 met het legendarische nummer De Troubadour, heeft in haar rijke carrière keer op keer bewezen dat haar muziek tijdloos is. Met haar bezielde stem en diepgaande teksten weet ze haar publiek telkens weer te ontroeren.

Stoute schoenen

Astrid (34) woont in Koekelare en is een veelzijdige artieste. Haar passie voor muziek begon op zesjarige leeftijd. Ze leerde accordeon spelen onder begeleiding van haar leraar Marc Muys. Daarnaast studeerde ze zang en toneel aan de muziekacademie van Veurne. Astrid vertelt: “Lenny Kuhr is mijn grote voorbeeld. Ik heb vorig jaar mijn stoute schoenen aangetrokken en ik ben naar Nederland gereden om haar persoonlijk uit te nodigen voor een concert hier in België. Tot mijn grote vreugde stemde ze toe! Het is een droom die uitkomt om samen met haar op het podium te staan en dat ook nog eens in mijn eigen Koekelare.”

Astrid is niet alleen muzikante maar ook een creatieve duizendpoot. Als muzikale animator en begeleidster van muzische workshops voor kinderen, deelt ze haar liefde voor muziek en kunst met jong en oud. Sinds drie jaar heeft ze haar eigen band ‘Astrid Troubadour’, opgericht. Samen met haar muzikale vrienden kan ze zich nu volledig richten op haar zang, wat haar optredens extra krachtig maakt.

Eerdere samenwerking

Het duo Lenny en Astrid heeft eerder al samen opgetreden tijdens een succesvol concert in Astrids geboortedorp Nieuwpoort. “We hopen Lenny hier te mogen verwelkomen in Koekelare in een afgeladen volle Balluchon”, eindigt Astrid nog.

Het concert start om 21 uur. Tickets kosten 20 euro, inclusief een drankje, en kunnen worden gereserveerd via Ticketwinkel of telefonisch op 0479 862 248. Voor meer informatie over Astrid ‘Troubadour’: www.astridaccordeon.com/troubadour.