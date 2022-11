Legendarische discotheek Pavarotti herleeft op XXL Reunion

Ooit zaten er avonden lang duizend mensen te feesten, maar aan het verhaal van discotheek Pavarotti kwam ondertussen een eind. Dertig jaar na de opstart wil voormalig huis-DJ Yves Delbeke de tijd van toen nog eens doen herleven op een XXL-reünie in het Fabriekspand in Roeselare.

Yves draaide al in verschillende kleinere clubs toen hij begin jaren ’90 gevraagd werd om in discotheek Pavarotti in Ingelmunster voor sfeer te zorgen. “Veel dancings speelden toen commerciële muziek, maar wij gingen meteen voor elektronische muziek, waaronder trance”, herinnert hij zich. “De eerste avonden was het nog redelijk kalm, maar het duurde niet lang voor de tent elke avond honderden mensen over de vloer kreeg. De zaak was toen nog voor driekwart een restaurant, maar uitbater Eddy Seynaeve maakte er een hobby van om op een zaterdagavond om te roepen dat de discotheek zou uitbreiden. In de week moest hij dan woord houden en dus gebeurde het regelmatig dat tientallen werkmannen muren kwamen uitsmijten. Tot uiteindelijk de discotheek het hele restaurant had verdrongen.”

Nu de film Zillion in de bioscoop draait is de honger naar amusement in de tijd van toen groot. “In 2020 heb ik, net voor de coronacrisis losbarstte, met White Label Projects, een eigen evenementenbedrijf opgericht”, zegt Yves. “Dat was voor ons een valse start, maar we hadden daarvoor al enkele Legendary Pava Reunions georganiseerd, telkens met een heel grote opkomst en nostalgiefactor. Nu zijn we opnieuw klaar om te knallen. Toen ik begin dit jaar van een toenmalige barman hoorde dat de Pavarotti dit jaar dertig jaar geleden werd opgericht, besloot ik meteen om een Legendary Pava Reunion XXL te organiseren. We kiezen voor het Fabriekspand in Roeselare. De Pava vervelde later tot discotheek Revolution en nog later tot Verso, maar in 2017 stopte dat verhaal. Nu is het gebouw zelfs gesloopt.”

Het evenement vindt op zaterdag 19 november plaats in het Fabriekspand, met heel wat DJ’s die indertijd ook al kwamen draaien. We gaan in zee met Ultim Events om de Pava-geest te doen herleven. Ik draai er die avond zelf, maar op de affiche prijken ook toppers als DJ’s Wout en Ghost, maar ook lokale helden als Bolle en Michael Forzza. We willen de tijd van toen nog eens doen herleven en pakken niet alleen uit met topmuziek, maar ook met vuurspuwers en andere verrassingen.”

Wie een ticket wil kopen, kan terecht op www.30ypava.be.