Laatste Studio Kontrabas op binnenkoer van hoeve Pattyn in Ingelmunster

Dit jaar vindt de laatste editie van Studio Kontrabas plaats op de binnenkoer van hoeve Kevin Pattyn in de Touwstraat 2. Samen met de firma Stretched en Light&More zal die omgetoverd worden tot een gezellig mini-kerstdorp met overdekte ruimte.

Het begon allemaal in december 2014 in jeugdhuis Kontrabas. De Kontratop 100, waarbij iedereen z’n top 3 van favoriete muzieknummers mocht indienen, kreeg een nieuw concept. Er werd een geïmproviseerde radiostudio gebouwd op het podium en de naam Studio Kontrabas was geboren. Een eerste zaadje werd geplant voor wat later hét eindejaarsevenement in de gemeente zou worden.

Negen jaar later organiseren Ward, Bram, Tom, Bert, Pieter-Jan en Kevin voor de laatste keer een editie in het kader van De Warmste Week. Op donderdag 21 december komen de vlammende reporters van VRT een kijkje nemen tijdens de laatste voorbereidingen. Een verslag zal je ‘s avonds kunnen zien in Iedereen Beroemd.

Op vrijdag 22 december kan je er dan vanaf 16.30 uur terecht om nog een laatste keer te vlammen voor het goede doel. Van 18 tot 20 uur draait Señor Bugus er plaatjes om het weekend meteen goed in te zetten. Daarna staan er nog optredens van Tummelkröd en The Black Gasolines op het programma. Tummelkröd brengt rockmuziek in het West-Vlaams. De mannen van The Black Gasolines brengen theatrale rock en stonden al een aantal keer op het podium van Studio Kontrabas.

Op zaterdag komen alle actievoerders vanaf 9 uur langs om hun verhaal te doen en hun opbrengst bekend te maken. Wie geen actie organiseerde, kan zaterdag vanaf 10 uur deelnemen aan een petanquetornooi. De Gezinsbond zorgt er van 14 tot 16 uur voor kinderanimatie.

Koe schatten for Life

Ondertussen zijn er al 20 acties geregistreerd, die je allemaal kan terugvinden op de website van Studio Kontrabas. Nieuw dit jaar is onder andere de actie Koe schatten for Life door ‘t Waterhof. Klanten kunnen op basis van een foto van een koe raden hoeveel die weegt en maken zo kans op een waardebon van 40 euro.

Er is ook Seppe van café Den Bockor die wafels bakt en verkoopt, Helena en Amélie die een après-ski bar runden, Mories die zelf wenskaarten ontwierp en die een jaar lang deur aan deur ging om die te verkopen, Hanne en Flore die zelfgemaakte granola verkopen, Hans en Hein die tijdens de wekelijkse markten een mini-concert geven in het portaal van de kerk… Maar er zijn ook vaste waarden zoals de City Run en de Biertasting for Life.

Vlammer for Life

Ook uniek is de actie Vlammer for Life. Een groep van zes vrienden maakte een eigen biertje en verkoopt dat in een prachtig geschenkpakket met vier flesjes en een eigen Vlammer-glas. Een pakket kost 25 euro en kan besteld worden via de Facebookpagina Vlammer Ingelmunster. Op zaterdagavond 23 december is iedereen welkom op de grote slotshow. Daar zal worden teruggeblikt op negen jaar Studio Kontrabas. Van die allereerste keer in het jeugdhuis tot en met de laatste editie dit jaar. Het wordt een niet te missen show, met als apotheose de bekendmaking van het eindbedrag. Natuurlijk draait Studio Kontrabas tijdens de tweedaagse de beste honderd platen van de voorbije edities.

Over de jaren heen zamelde Studio Kontrabas al 208.766,98 euro in. Het zou mooi zijn mochten ze kunnen afklokken op 250.000 euro. Het wordt hoe dan ook een feest, want na de slotshow is er nog een afterparty met DJ Desperado. Op zondag 24 december trekt de organisatie dan naar Brugge om hun verhaal te doen in het Warmste Huis. Wie benieuwd is naar het bezoekje, kan het live volgen vanaf 12.15 uur via de radio of op VRT Max.