Kuurne schrijft geschiedenis met eigen hymne

De gemeente Kuurne heeft zaterdagavond een stukje geschiedenis geschreven tijdens de officiële voorstelling van zijn eigen hymne. Een hymne die gecomponeerd werd ter gelegenheid van de opening van 900 jaar Kuurne, door volk van eigen boden, Kuurnenaar Jos Wylin.

Het gesmaakt nieuwjaarsconcert dat zaterdagavond plaatsvond in de Sint-Pieterskerk werd bijgewoond door een 600 personen en afgesloten met een staande ovatie. Ook zondagmorgen tijdens de volksreceptie ter gelegenheid van nieuwjaar mocht de Koninklijke Harmonie Moed & Vlijt Kuurne nogmaals live de Kuurnse hymne ten gehore brengen. Dat voor de meer dan 750 Kuurnenaren die in de schaduw van de Sint-Pieterskerk de receptie kwamen bijwonen.

Enkele dagen werk

Componist van de hymne Jos Wylin: “Eerst zoek je wat thema’s bij elkaar, daarna probeer je daarbij een harmonie te bedenken (akkoordenreeks) en vervolgens een structuur en ten slotte volgt de volledige orkestratie. In totaal werden in de opname van de hymne zo’n 39 verschillende instrumenten of instrumentengroepen verwerkt.”

“Het is pas na het maken van de volledige orkestpartituur dat het monnikenwerk begint, gezien elk instrument dan moet voorzien worden van de juiste speeltechnieken, dynamiek, klankkleur en balans. In totaal gebeurde dat voor de Kuurnse hymne dus 39 keer. Een werkje die alvast verschillende dagen in beslag nam.”

“Ik heb mij alvast goed geamuseerd bij het componeren, gezien je dergelijk werk dag na dag zie groeien en beter gaat klinken naarmate het werk vordert. De beloning komt natuurlijk op het einde, wanneer alles goed zit. Meestal volgen er dan nog een paar alternatieve probeersels, maar het grote werk is dan al gebeurd. Van deze hymne heb ik een drietal versies gemaakt.”

Derde keer goede keer

“De derde versie bleek alvast de beste te zijn. Vervolgens stuurde ik mijn werk door naar Studio Createc in Zwitserland, waar uiteindelijk de master ervan werd opgenomen, gezien ik zelf niet over dergelijke apparatuur beschik. Stiekem hoop ik alvast dat elke Kuurnenaar de hymne leuk zal vinden, maar eveneens dat ze ook op de officiële mediakanalen zoals streaming, radio, tv… zal terecht komen.”

Tijdens komend feestjaar ter gelegenheid van 900 jaar Kuurne staan nu reeds meer dan 50 evenementen ingepland die zowel zullen plaatsvinden op Sint-Pieter, Sint-Katrien of langs de Leieboorden van de Ezelsgemeente.