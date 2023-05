Kursaal Oostende hervat musicaltraditie na vier jaar onderbreking

Kursaal Oostende en zomermusicals, een geslaagde combo. Toch verdween de traditie de laatste jaren ongewild van het toneel. Tot nu. Want tot groot enthousiasme van de fans van het genre, staat met Rock of Ages een inhaalbeweging op stapel.

Deze schitterende musicalcomedy speelde jarenlang op West End in Londen en Broadway in New York. Van 31 mei tot 3 juni maakt de cast de oversteek naar Oostende om ook hier een daverend dansspektakel neer te zetten.

De musical speelt zich af in de jaren 80. De iconische bar en rockclub ‘The Bourbon Room’ is dé place to be voor een stelletje stamgasten met dromen zo wild als hun haardossen. Dit zorgt voor tal van hilarische taferelen en natuurlijk de nodige porties ‘seks, drugs and rock-’n roll’. Zing en headbang mee op de tunes van ‘We built this city’, ‘Here I go again’, ‘The final countdown’ en andere populaire rockhits van de jaren 80. Heerlijke nostalgie! Voel je ‘young, wild and free’.

Ode aan rockmuziek

Gehuld in superstoere outfits en wilde haardossen zetten de artiesten heel sterke zang neer. De show vertolkt meer dan 25 stevige rockklassiekers. Van Europe tot Bon Jovi. Laat je onderdompelen in de gloriedagen van de eighties: ‘Can’t fight this feeling’. Deze show is werkelijk één brok uitbundige energie.

Musicaltraditie

“Met musicals als Mamma Mia!, Fame, Flashdance en Cats was een traditie geboren”, zegt Bart Tommelein, burgemeester van Oostende. “Zo lokken we met team Kursaal al sinds 2011 internationale theaterproducties met hun originele cast naar Oostende.”

‘Feel good’-entertainment van het hoogste niveau, dat de tienduizenden bezoekers duidelijk wist te bekoren. Helaas dwong het coronavirus tot een onderbreking. Maar niet getreurd, de muzikale spektakels zijn dit jaar helemaal terug. Rock of Ages belooft één spetterend spektakel te worden.