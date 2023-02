Kortrijks duo Partyboys mikt op hoofdpodium Kamping Kitsch

Kamping Kitsch is op zoek naar een nieuwe, ronkende naam voor hun hoofdpodium. Tientallen artiesten reageerden ondertussen op de oproep en een Kortrijks duo lijkt alvast goed op weg om de titel binnen te halen. “Zo een gigantische hoop mensen aan het dansen krijgen en dit in onze achtertuin? Het is een droom die zomaar eens zou kunnen uitkomen”, klinkt het bij de Partyboys.

Kostuums met een gekke print, een repertoire dat mensen aan het dansen krijgt en persoonlijkheden waar niet naast kan worden gekeken. Maak kennis met de Partyboys, de artistieke alter ego’s van Eric Ameye (51) en Jeffrey Vannecke (39). Toen de Kortrijkzanen hoorden dat Kamping Kitsch op zoek was naar een nieuwe naam voor hun hoofdpodium, twijfelden ze geen minuut.

“We sprongen in ons kostuum, liepen de straat over en begonnen te filmen”, lachen ze. “We moesten de jury overtuigen van ons ambiancegehalte en kozen meteen voor een compleet aparte aanpak. Het viel er in de smaak want we kregen ondertussen al te horen dat ze gecharmeerd waren door onze manier van doen.”

West-Vlaamse humor

Die manier van doen, is een sappige mix van kermisambiance en West-Vlaamse humor. “Wanneer we op het podium klauteren, dan hebben we maar 1 doel: zorgen dat iedereen zich rot amuseert. We hebben dan ook een erg bijzondere selectie van muziek, die wordt afgewisseld met humor en jawel ook wat vuilbekkerij. Eigenlijk kun je stellen dat we perfect in het plaatje van Kamping Kitsch passen.”

Het duo werd meteen ook de enige regionale deelnemer voor de wedstrijd, een thuismatch als het ware. “Kamping Kitsch is voor ambianceartiesten zoals wij de absolute top”, glunderen ze. “Het maakt niet uit waar we gaan optreden, er is altijd dat gevoel van adrenaline. Kun je je dan inbeelden wat het moet geven als je voor meer dan 20.000 mensen staat? Wat een kick en dat allemaal op wandelafstand van onze voordeur.”

Dak eraf

Hoewel een podiumplaats op Kamping Kitsch voor beiden een nieuw gegeven is, is de wereld van de showbizz hen niet vreemd. “We kennen elkaar al jaren maar timmerden eerst aan een eigen carrière”, klinkt het. “Eerst als DJ, daarna als zanger maar elk ons eigen ding. Op een dag waren we beiden op een trouwfeest en vonden we dat er best wel wat meer sfeer mocht zijn. We hadden weinig woorden nodig, namen een micro in de handen en begonnen te zingen. In geen tijd ging het dak eraf, meteen ook de geboorte van de Partyboys.”

Wie Eric en Jeffrey mee naar het podium wil helpen stuwen, kan hiervoor nog tot 1 maart zijn of haar stem uitbrengen. Meer informatie is terug te vinden op de website van Kamping Kitsch Club.