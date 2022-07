Koninklijke Muziekvereniging De Leiezonen behaalt grootste onderscheiding op Wereld Muziek Concours

KM De Leiezonen uit Desselgem boekte afgelopen weekend een mooie prestatie op het Wereld Muziek Concours in het Nederlandse Kerkrade. Bij hun eerste deelname in Eerste Divisie behaalde het 50-koppige fanfareorkest uit Desselgem een score van 87,58 procent, ofwel de grootste onderscheiding, onder leiding van Diederik De Roeck.

De Leiezonen namen het op tegen fanfares uit België, Nederland en Luxemburg. “Bij onze eerste deelname in Eerste Divisie meteen zo’n mooi resultaat behalen in een deelnemersveld met 13 andere topfanfares uit de Benelux maakt ons trots”, zegt voorzitter Kasper Vanoverbeke trots. “Het is de kroon op het harde werk en een hoogtepunt in ons 128-jarige bestaan.”

“Wie ons aan het werk wil zien en horen, kan alvast op zondag 23 oktober terecht in ons repetitielokaal voor een leuk aperitiefconcert”, laat Kasper nog weten.

Het Wereld Muziek Concours vindt elke vier jaar plaats in Kerkrade. KMV De Leiezonen behaalde in eerdere edities al de wereldtitel in Derde Divisie in 2009 en Tweede Divisie in 2017. In 2017 kwam het orkest nipt te kort en werd het vicewereldkampioen. (ELD)